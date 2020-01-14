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Temsilciler Meclisi, Trump\'a Yönelik Azil Maddelerinin Senatoya Gönderilmesini Yarın Oylayacak

Washington, 14 Ocak 20 : Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinin, Başkan Donald Trump\'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini yarın oylayacağı bildirildi.

Temsilciler Meclisi, Trump\'a Yönelik Azil Maddelerinin Senatoya Gönderilmesini Yarın Oylayacak

Washington, 14 Ocak 20 : Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinin, Başkan Donald Trump\'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini yarın oylayacağı bildirildi.

14 Ocak 2020 Salı 17:22
Temsilciler Meclisi, Trump\'a Yönelik Azil Maddelerinin Senatoya Gönderilmesini Yarın Oylayacak

Washington, 14 Ocak 20 : Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinin, Başkan Donald Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini yarın oylayacağı bildirildi.
Amerikan medyasına konuşan Demokrat vekiller, parti toplantısında buluştukları Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, azil maddelerinin yarın oylanacağını söylediğini aktardı.
Aralık ayı sonunda Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Trump'ın azli istemiyle kabul edilen iki azil maddesi yaklaşık 1 aydır Senatoya gönderilmeyi bekliyordu.
Pelosi'nin ayrıca Senatodaki yargılama sürecinde Temsilciler Meclisi adına "savcılık" görevi görecek Demokrat hukuk ekibinin isimlerini de en kısa süre içinde açıklayacağı kaydedildi.
Söz konusu iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesinin ardından Senatonun bu hafta içinde Trump'ın yargılanması sürecine başlayabileceği belirtiliyor.
SENATO ÇOĞUNLUK LİDERİ MCCONNELL'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Trump'ın Senatodaki yargı sürecinde hangi kuralların ne şekilde işleyeceği ve kimlerin ifadeye davet edileceği ile ilgili tartışmalar ise devam ediyor. Demokratlar Cumhuriyetçilerin Trump'ı adil şekilde yargılamadan aklaması halinde tarihin kendilerini affetmeyeceği uyarısında bulunurken, Cumhuriyetçiler Senatodaki sürecin adil ve hızlı bir şekilde ilerlemesinin önemine işaret ediyor.
Temsilciler Meclisindeki Demokratların azil maddelerini Senatoya göndermekle ilgili açıklamasının ardından kameralar karşısına geçen Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, sürecin hızlı ilerleyeceği mesajını verdi.
McConnell, Demokratların "yeni tanıklar dinlensin" şeklindeki talebini gereksiz bulduğunu vurgulayarak, "Eğer Demokratlar davalarında eminlerse yargıcın soruşturmayı yeniden yapmasına gerek yok, eğer emin değillerse o zaman en başta azil oylamasını neden yaptılar?" değerlendirmesinde bulundu.

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TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.
Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.
Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.
Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.
(AA/DOĞ/SEL)
 

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