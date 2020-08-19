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Temmuz ayı, Kuzey Yarımküre'de 'en sıcak ay' oldu

DMÖ, temmuz ayının Kuzey Yarımküre'de kayıtlara "en sıcak ay" olarak geçtiğini ve Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun "en düşük seviyeye" gerilediğini açıkladı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:00
Temmuz ayı, Kuzey Yarımküre'de 'en sıcak ay' oldu
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Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, meteoroloji istasyonu kayıtlarına göre, Batı ve Orta Avrupa'nın geçen hafta yeni bir başka kavurucu sıcak dalgasına tanık olduğunu söyledi.

ABD Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde bulunan Furnace Creek bölgesindeki meteoroloji istasyonunun pazar günü ölçtüğü 54,4 santigrat derece (130 fahrenhayt) sıcaklığın muhtemelen geçerli olduğunu belirten Nullis, "Bu doğrulanırsa 1931'den beri Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ve gezegende şimdiye kadar kaydedilmiş 3'üncü en yüksek sıcaklık olacak" ifadesini kullandı.

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Nullis, Sibirya’nın Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran'da ölçüldüğü belirtilen rekor seviyedeki 38 derece sıcaklığın ardından bölgede uzun süreli sıcak hava dalgasının hakim olduğunu, DMÖ'nün 38 derecelik sıcaklığı doğrulaması halinde bunun Kuzey Kutup Dairesi'nde kaydedilen en yüksek sıcaklık olacağını dile getirdi.

Temmuz ayının Kuzey Yarımküre'de kayıtlara en sıcak ay olarak geçtiğini aktaran Nullis, Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun ise en düşük seviyeye indiğini vurguladı.

Meteoroloji kayıtlarına göre, dünyada en yüksek sıcaklık Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde bulunan Furnace Creek'te Temmuz 1913'te 56,7 santigrat derece olarak ölçülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
TemmuzSıcak HavaKuzey Yarım Küre
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