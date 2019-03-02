Tel Rıfat\'taki Ypg/pkk\'lı Teröristler, 6 Öso Mensubunu Öldürdü

Azez, 2 Mart 19 (.): Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın muhaliflerin kontrolündeki mevzilere saldırması sonucu çıkan çatışmada, Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) 6 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Halep ilinin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, askeri muhaliflerin bulunduğu Azez ilçesinin güneyindeki Kal Cibrin köyüne dün gece saldırdı.

Saldırı sonucu YPG/PKK ile ÖSO mensupları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 6 ÖSO mensubu yaşamını yitirdi.

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere aralıklarla sızarak saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

TEL RIFAT'IN DURUMU

Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgali altında. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı. Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.

(AA/TUĞ/HA)