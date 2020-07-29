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Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti

İsrail'de Netanyahu hükümetini protesto gösterileri devam ediyor. Tel Aviv'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve salgınla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu’nun istifasını istedi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:50
Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti
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Netanyahu maskesi giydiler, ellerini kelepçelediler.

Fotoğraf: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Göstericiler Netanyahu'nun istifasını istiyor

Binlerce kişi, Tel Aviv'de Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın evinin önünde toplandı.

Fotoğraf: AA

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası ile hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığına tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

Protestocular, Netanyahu'ya tepkilerini "suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerek gösterdi.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Yolları kapatan göstericiler, Netanyahu'nun istifasını istedi.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

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Bazı göstericiler gözaltına alındı

Yürüyüşe geçen protestocular İsrail güçleri tarafından atlı birliklerle adım adım takip edildi.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.  

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Fotoğraf: AA

Anahtar Kelimeler:
Tel AvivNetanyahu Hükümetini Protesto
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