Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti

Netanyahu maskesi giydiler, ellerini kelepçelediler.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor.
Göstericiler Netanyahu'nun istifasını istiyor
Binlerce kişi, Tel Aviv'de Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın evinin önünde toplandı.
Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası ile hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığına tepki gösterdi.
Protestocular, Netanyahu'ya tepkilerini "suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerek gösterdi.
[Fotoğraf: AA]
Yolları kapatan göstericiler, Netanyahu'nun istifasını istedi.
[Fotoğraf: AA]
Bazı göstericiler gözaltına alındı
Yürüyüşe geçen protestocular İsrail güçleri tarafından atlı birliklerle adım adım takip edildi.
[Fotoğraf: AA]
Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]