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Tek doğumda dünyaya gelen 10 bebeğin hayat mücadelesi sürüyor

Tek seferde 10 bebek doğurarak dünya gündemine oturan Güney Afrikalı anne Gosiame Thamara Sithole'un sağlık durumunun iyi olduğu ancak bebeklerin kuvözde hayat mücadelesi verdikleri bildirildi.

10 Haziran 2021 Perşembe 17:15
Tek doğumda dünyaya gelen 10 bebeğin hayat mücadelesi sürüyor
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Tek seferde 10 bebek doğurarak dünya gündemine oturan Güney Afrikalı anne Gosiame Thamara Sithole'un sağlık durumunun iyi olduğu ancak bebeklerin kuvözde hayat mücadelesi verdikleri bildirildi.
Ailenin sözcüsü Mathapelo Tsotetsi, basına yaptığı açıklamada, "Prematüre (28 haftalık) halde dünyaya gelen ve şu an kuvözde olan yavrularımız hayat mücadelesi veriyor." dedi.
Sithole'un doğum yaptığı ileri sürülen Gauteng eyalet hükümeti, dün, eyalet sınırları içindeki herhangi bir hastanede böyle bir doğumun kaydına rastlanmadığı açıkladı.
Sözcü Tsosetsi, Gauteng hükümetinin bu açıklamasını yalanlayarak "Bebekler ve anneleri çok kırılganlar. Özellikle bebeklerimiz prematüre halde kuvözdeyken bu tür şeylerle uğraşıp açıklama yapmak istemiyoruz." diye konuştu.
Johannesburg'un Tembisa East bölgesinde yaşayan Sithole ailesinin sözcüsü, bebeklerin hangi hastanede olduğunu açıklamayı ise reddetti.

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Tsotetsi, doktorların bebeklere erişime izin vermediğini belirterek görüntülerinin yakın bir zamanda beklenmemesi gerektiğini ifade etti.
TEK DOĞUMDA EN ÇOK SAYIDA BEBEK DÜNYAYA GETİRME REKORU
Başkent Pretorya'daki bir hastanede 10 bebek dünyaya getirdiği bildirilen Sithole, geçen ay Fas'ta 9 bebek doğuran Halimae Cisse'nin "tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanının yeni sahibi olmuştu.
Rekortmen annenin bebeklerinden 3'ünün kız olduğu belirtilmişti.

 

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Son Güncelleme: 10.06.2021 17:33
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