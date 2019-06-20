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Tecavüzcüyü testislerini kestikten sonra öldürdüler

Tecavüzcüyü testislerini kestikten sonra öldürdüler

20 Haziran 2019 Perşembe 11:29
Tecavüzcüyü testislerini kestikten sonra öldürdüler

Tecavüzcüyü testislerini kestikten sonra öldürdüler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iki kıza tecavüz ettiği öne sürülen bir erkek, testisleri kesildikten sonra öldürüldü.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; öldürülen adam, geçen cumartesi 14 ve 18 yaşlarındaki iki kıza tecavüz eden bir çetenin üyesiydi.

Silahlı olduğu belirtilen çete üyeleri, ülkenin en büyük şehri Johannesburg yakınlarındaki Ivory Park semtinde iki kıza tekrar tekrar tecavüz etti.

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Tanıkların haber vermesi üzerine, olay yerine bir grup geldi. Tecavüz şüphelisi iki kişi kaçmayı başarırken, öfkeli grup birini yakalamayı başardı.

Haberde, yakalanan şahsın testisleri kesildikten sonra vahşice öldürüldüğü belirtildi.

Güney Afrika polisi, tecavüz ve cinayet vakalarına ilişkin ayrı ayrı soruşturma yürütüyor.

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