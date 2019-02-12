Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101646
ALTIN
222.070
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7953
EURO
5.9559
Avcu 4 yıl hapis yatacak
AVCU 4 YIL HAPİS YATACAK
Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAĞIŞ UYARISI
Pazartesine kadar sağanak bekleniyor
PAZARTESİNE KADAR SAĞANAK BEKLENİYOR
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet üzerinden satmaya çalıştı
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet...
banner282
Flaş Haber
Avcu 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Tecavüz edildiğini şikayete giden genç escinsellikten hapis cezasına çarptırıldı

Tecavüz edildiğini şikayete giden genç escinsellikten hapis cezasına çarptırıldı

12 Şubat 2019 Salı 11:16
Tecavüz edildiğini şikayete giden genç escinsellikten hapis cezasına çarptırıldı

Tunus’ta iki kişi tarafından tecavüz edildiği iddiasıyla karakola şikayete giden bir genç eşcinsel olduğu öğrenilince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşcinsel hakları savunucusu Shams derneğinin yaptığı açıklamaya göre, 26 yaşındaki genç adam sosyal medya aracıyla tanıştığı biriyle görüşmek için gittiği mekanda 2 kişi tarafından tecavüz edildi.

İsmi açıklanmayan mağdur, başından geçenleri Tunus polisine anlattıktan sonra iki kişi hakkında şikayette bulunmak istedi. Ancak savcılık şikayetçinin eşcinsel olup olmadığını öğrenmek için muayene testi istedi. Muayene testi genç adamın eşcinsel olduğu ortaya koydu.

Tunus’ta eşcinselliğin yasal koruması olmadığı gibi ceza kanununun 230'ncu maddesinde eşcinsel ilişkiler için 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Safakes bölgesi mahkemesinde görülen davada genç Tunuslunun diğer kişilere iftira ettiği gerekçesiyle 2 ay ve kendi rızasıyla eşcinsel ilişkiye girdiği için de 6 ay hapis cezası aldı. Diğer iki sanık ise eşcinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tunuslu eşcinsel hakları savunucuları söz konusu davanın "insan hakları ve onuru hiçe saydığını, 230. maddeye dayanarak tüm mahkeme işlemlerinin derhal durdurulmasını" istedi. Ayrıca dernekler eşcinsellerin hakkının daha iyi korunması için anayasal değişiklik talebinde bulunuyor.

Shams derneği, Arap Baharı'ndan sonra Ennahda gibi muhafazakar partilerin başa geçmesiyle, son yıllarda "eşcinsellik suçundan" mahkum edilenlerin sayısında bir artış yaşandığını ileri sürüyor.

Derneğin verilerine göre, 2018'de 127, 2017'de 79, 2016'da ise 56 kişi bu suçtan mahkum edildi. Deneğin avukatı Mounir Baatour yargıçların muhafazakar hükümetin desteği ile bu konuda eskisine göre daha sert kararlar verdiğini ileri sürdü.

Anahtar Kelimeler:
Tunus Tecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UAD, İran'ın dondurulan mal varlığıyla ilgili ABD'nin itirazını reddetti
UAD, İran'ın dondurulan mal varlığıyla ilgili ABD'nin itirazını reddetti
İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti
Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti
Su baskınında mahsur kalan yaşlı adam ve köpeği polis tarafından kurtarıldı
Su baskınında mahsur kalan yaşlı adam ve köpeği polis tarafından kurtarıldı
NATO'da Rusya endişesi artıyor
NATO'da Rusya endişesi artıyor
ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor
ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor
Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi
Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi
Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası
Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası
Instagram, eşcinsel paylaşım hesabını kaldırdı
Instagram, eşcinsel paylaşım hesabını kaldırdı
AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi
AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim