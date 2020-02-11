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TC MSB: İdlib'de 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. TC Milli Savunma Bakanlığı, meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle karşılık verilerek 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TC MSB: İdlib'de 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. TC Milli Savunma Bakanlığı, meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle karşılık verilerek 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11 Şubat 2020 Salı 08:55
TC MSB: İdlib'de 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

İdlib'de rejim güçleri bir kez daha gözlem noktalarına saldırdı. 

TC Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile yoğun şekilde ateş altına alınarak saldırıya karşılık verildiği ve hedeflerin tahrip edildiği vurgulandı.

Açıklamada "şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.

MSB: 115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından ilerleyen saatlerde yapılan ikinci açıklamada, İdlib Bölgesinde Mehmetçiğe saldıran 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

"Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiştir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şunları söyledi: 

"Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

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Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır.

Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

Oktay: Mehmetçiğimiz gerekli cevabı vermeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

İdlib'de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye barış için kararlı duruşunu sürdürecektir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Meclis Başkanı Şentop, Dışişleri Bakanlığının Rus heyetiyle görüşmesi sürerken İdlib'in kuzeyinden gelen şehit haberinin, yüreklere ateş düşürdüğünü belirtti.

Şehit askerlerin acılı aileleri başta olmak üzere millete baş sağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar temennisinde bulunan Şentop, "Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, şunları söyledi: 

"İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir." 

ABD'den başsağlığı mesajı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerlerinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımlanan mesajında, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Esad rejiminin, uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
MSBIdlib
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