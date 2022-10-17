TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Tepki...

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından konuştu: "(Mültecilere kötü muamele) Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın "Türkiye'nin mültecilere kötü muamele yaptığı" yönündeki asılsız iddialarına tepki göstererek "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır." dedi.

Çavuşoğlu, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına konuştu.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Twitter'dan Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşımın sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır. Tabii Güney Kıbrıs Rum kesiminin de hakkını yememek lazım. Onlar da bu konuda az değiller." dedi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan ve onun destekçisi Frontex'in karnesi ortada. Tüm uluslararası kuruluşlar, Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın, Frontex'in desteğiyle bu göçmenlere, mültecilere yönelik bu insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, öte yandan bu konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ve Avrupa Parlamentosunun (AP) gündeminde olduğunu belirterek "Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirdiği de ortaya çıktı. Bunlar şöyle düşünüyor, 'Biz her şey yaparız, bunu da Türkiye'nin üzerine atarız. Ya da transit ülkelere atarız ve buna da herkes inanır.' Ama gerçekler ortada, biz de gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Yunanistan'ın bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır"

Son bir hafta içinde 4 göçmenin cesedinin Ege'den çıkarıldığını kaydeden Çavuşoğlu, bunların hepsinin Yunanistan'ın botları şişlemesi ve insanları denizin ortasında ölüme terk etmesiyle gerçekleştiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, diğer taraftan Türkiye-Yunanistan sınırında insanların çırılçıplak nasıl öldüğünü gördüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Çünkü Yunanistan bunları geri iterken üzerindeki her şeye el koyuyor, bir daha gelmesinler diye. Sadece kimlik ve diğer üzerindeki belgeler değil, kıyafetlerine bile el koyuyorlar. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesi çok kabarık olan Yunanistan'ın bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır."

- "Dolayısıyla Yunanistan'ın, yalancının mumu yatsıya kadar yanar"

Öte yandan buna inanmak isteyen, Yunanistan'ın her dediğini kabul etmek isteyen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bunların Yunanistan'ı cesaretlendirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, mülteci sorununun tüm dünyanın sorunu olduğunu, Kovid-19 salgını öncesi 70-80 milyon olan ülkesini terk etmiş kişi sayısının, 100 milyonu geçtiğini ve bunun Türkiye için de kolay bir durum olmadığını söyledi.

Mülteci sorununun insani ve toplumsal bir konu olduğunu ancak son zamanlarda bazı siyasiler tarafından suistimal edilerek siyasi bir sorun haline getirildiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Ama biz insani açıdan bakmayı hiçbir zaman unutmadık, ihmal etmedik. İnsana yaraşır bir şekilde, geri gidecekse de onurlu bir şekilde olması lazım ki 520 binden fazla Suriyelinin Suriye'ye dönmesi de gönüllü ve onurlu bir şekilde gerçekleştirilmiştir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Afganistan ve Pakistan'dan gelen göçmenlerin de aynı anlayışla o ülkelerle iş birliği yapılarak geri gönderildiğini belirterek "Dolayısıyla Yunanistan'ın, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsıyı bile beklemedi, yalanları ortaya çıktı." değerlendirmesini yaptı.