TBK Gaziler Derneği’nden 19 Eylül Gaziler Günü mesajı...

ÇÜMEN: “DEVLET BÜYÜKLERİ SAĞLIK VE MİNNET DİLEDİĞİ GAZİLERİN SORUNLARINI DA ÇÖZSÜN”

19 Eylül Gaziler Günü’nü nedeniyle mesaj yayımlayan Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çümen, devlet ve hükümet yetkililerinden gazilerin sorunlarını çözmesini istedi.

TBK Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çümen, “Devlet büyükleri özel günlerdeki konuşmalarda, şehitleri rahmetle anıyor, gazilere sağlık diliyor, minnetlerini ifade ediyor. Tabi ki şehitlerimize rahmet okuyacağız. Ancak devlet büyüklerinin gazilerimize sağlık ve minnet dilemesini istemiyoruz. Sağlığı veren Allah’tır. Bizler onlardan gazilerin çözülmemiş sorunlarını çözmelerini istiyoruz” dedi.



19 Eylül’de Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verilişinin 98’inci, Gaziler Günü’nün 17’nci yıl dönümünün kutlanacağını belirten Adil Çümen, “Düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.