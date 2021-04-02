Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 41 ölü

Tayvanlı yetkililer, kurtarma ekiplerinin tünelde ağır hasar gören dört vagondaki yolculara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Başkent Taipei'den Taitung kentine giden sekiz vagonlu trenin yerel saatle sabah 9.00'da raydan çıktığı belirtiliyor.

Yerel medya kazanın, tünelin ağzındaki bir bakım aracının, rayların üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiğini, trenin bu araca çarptıktan sonra raydan çıktığını duyurdu.

'Camları kırıp tavana çıktık'

İnternette paylaşılan fotoğraf ve videolarda hasar görmeyen vagondaki yolcuların eşyalarıyla raylar üzerinde yürüdükleri görülüyor.

UDN gazetesine konuşan bir kadın yolcu, "Bir anda sarsıldık ve kendimi yerde buldum. Dışarı çıkabilmek için vagonun camlarını kırıp tavana çıktık" dedi.



Trendekilerin çoğunun Qingming Festivali'nde yakınlarının mezarlarını ziyarete giden yolcular olduğu belirtiliyor.Yerel medyaya göre tatilde trenin dolu olması nedeniyle çok sayıda yolcu ayakta seyahat ediyordu.Bunun, şimdiye kadar Tayvan'da meydana gelen en büyük kazalardan biri olduğu belirtiliyor.2018'de bir trenin raydan çıkması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.1991'de de iki trenin çarpışması sonucu 30 kişi ölmüş, 112 kişi yaralanmıştı.