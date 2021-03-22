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Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

Tayvan'da iki savaş uçağının havada çarpışarak okyanusa düştüğü bildirildi.

22 Mart 2021 Pazartesi 15:15
Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı
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Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Hava Kuvvetlerine ait iki F-5E savaş uçağı, Pingtung ilçesi yakınlarında havada çarpışarak okyanusa düştü.

Eğitim için Taitung'un Zhi-Hang Hava Üssü'nden dört F-5E uçağının havalandığı, ikisinin havada çarpıştığı, uçakların pilotlarının kendilerini fırlatmayı başardığı belirtildi.

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Ulusal Savunma Bakanlığı (MND), kazanın meydana geldiği bölgeye askeri helikopterler ve devriye botları gönderildiğini açıkladı.

Taitung ve Pingtung'dan itfaiye ekiplerinin de sahilde arama yapmak için bölgede konuşlandırıldığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 22.03.2021 15:58
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