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Tayvan, ABD ile F-16 anlaşması yaptı

Çin ile ABD arasında gerginlik yaşanırken, Tayvan, Amerikan savunma devi Lockheed Martin ile F-16 uçakları için anlaşma imzaladı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:00
Tayvan, ABD ile F-16 anlaşması yaptı
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Lockheed Martin ile Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için anlaşmaya vardığı duyuruldu. 

Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Bu gelişmenin Çin ile ABD arasında gerginliğin yaşandığı dönemde gelmesi dikkat çekti. 

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Çin-Tayvan arasındaki anlaşmazlık

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de yapılan BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
TayvanABDF16
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