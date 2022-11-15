banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şentop: KKTC er veya geç tanınacak
Son Dakika
Şentop: KKTC er veya geç...
Eczacılar Birliği: 15 aylık çabalar boşa gitti
Eczacılar Birliği: 15 aylık çabalar...
EL-SEN: Yine Karanlıklar Göründü
EL-SEN: Yine Karanlıklar Göründü
Çaldığı tableti takas etti!
Çaldığı tableti takas etti!
Rolex saat hırsızı mahkemeye çıkarıldı!
Rolex saat hırsızı mahkemeye çıkarıldı!
banner405

Taylandlı YouTuber'a yarasa yemekten ceza

Taylandlı blogger Phonchanok Srisunaklua'nın yarasa çorbası içtiği görüntüleri, tepkilerin odağına oturdu.

15 Kasım 2022 Salı 16:50
Taylandlı YouTuber'a yarasa yemekten ceza


Taylandlı bir YouTuber, koruma altındaki bir yarasa türüyle yapılmış bir kase çorbayı içtiği videoyu yayınlamasının ardından tutuklandı.

Taylandlı blogger Phonchanok Srisunaklua'nın yarasa çorbası içtiği görüntüleri, tepkilerin odağına oturdu.

Srisunaklua'nın paylaşımı öfkeye yol açtı.

YouTuber, yarasaları Tayland'ın kuzeyindeki Laos sınırına yakın bir pazardan satın aldığını söyledi.

Aynı bölgenin, koronavirüs pandemisini tetikleyen Sars-Cov-2'nin en yakın akrabası olan yarasalara da ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

Özür diledi: Bir daha yemeyeceğim

YouTuber, görüntüler için özür dileyerek bir daha söz konusu hayvanları yemeyeceğini söyledi.

Hapis cezasıyla karşı karşıya

Görüntüler nedeniyle Yaban Hayatı Koruma Yasasını ihlal etmekten tutuklanan Phonchano, 5 yıla kadar hapis veya 500 bin baht (yaklaşık 260 bin Türk Lirası) para cezasıyla karşı karşıya.

Uyarılar peş peşe geldi

Bangkok Chulalongkorn Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Teerawat Hemajuta, “Yarasalarla uğraşmamalısınız” dedi.

Söz konusu memeli hayvanların, insanlar için ölümcül olabilecek patojenler içerdiği kaydedildi.

Araştırmacılar, Güneydoğu Asya ve Çin'in güneyinde her yıl yaklaşık 400 bin insanın yarasalar tarafından taşınan koronavirüslerle enfekte olduğunu tahmin ediyor. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı
İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı
İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum!
Brent petrol fiyatında son durum!
Loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı!
Loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı!
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos hayatını kaybetti
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos hayatını kaybetti
Tüyler ürpertti! Hayalet mi ağaç gölgesi mi?
Tüyler ürpertti! Hayalet mi ağaç gölgesi mi?
Petrolde sert yükseliş
Petrolde sert yükseliş
Dünya diken üstünde! Çin roketi nereye düşecek?
Dünya diken üstünde! Çin roketi nereye düşecek?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim