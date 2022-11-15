Taylandlı YouTuber'a yarasa yemekten ceza



Taylandlı bir YouTuber, koruma altındaki bir yarasa türüyle yapılmış bir kase çorbayı içtiği videoyu yayınlamasının ardından tutuklandı.

Taylandlı blogger Phonchanok Srisunaklua'nın yarasa çorbası içtiği görüntüleri, tepkilerin odağına oturdu.

Srisunaklua'nın paylaşımı öfkeye yol açtı.

YouTuber, yarasaları Tayland'ın kuzeyindeki Laos sınırına yakın bir pazardan satın aldığını söyledi.

Aynı bölgenin, koronavirüs pandemisini tetikleyen Sars-Cov-2'nin en yakın akrabası olan yarasalara da ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

Özür diledi: Bir daha yemeyeceğim

YouTuber, görüntüler için özür dileyerek bir daha söz konusu hayvanları yemeyeceğini söyledi.

Hapis cezasıyla karşı karşıya

Görüntüler nedeniyle Yaban Hayatı Koruma Yasasını ihlal etmekten tutuklanan Phonchano, 5 yıla kadar hapis veya 500 bin baht (yaklaşık 260 bin Türk Lirası) para cezasıyla karşı karşıya.

Uyarılar peş peşe geldi

Bangkok Chulalongkorn Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Teerawat Hemajuta, “Yarasalarla uğraşmamalısınız” dedi.

Söz konusu memeli hayvanların, insanlar için ölümcül olabilecek patojenler içerdiği kaydedildi.

Araştırmacılar, Güneydoğu Asya ve Çin'in güneyinde her yıl yaklaşık 400 bin insanın yarasalar tarafından taşınan koronavirüslerle enfekte olduğunu tahmin ediyor.