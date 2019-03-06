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Tayland\'da 76 Pangolin Kurtarıldı

Kuala Lumpur, 6 Mart 19 : Tayland\'ın güneyinde bir kişi, 76 pangolini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalandı.

Tayland\'da 76 Pangolin Kurtarıldı

Kuala Lumpur, 6 Mart 19 : Tayland\'ın güneyinde bir kişi, 76 pangolini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
Tayland\'da 76 Pangolin Kurtarıldı

Kuala Lumpur, 6 Mart 19 : Tayland'ın güneyinde bir kişi, 76 pangolini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre ülkenin Prachuap Khiri Khan bölgesindeki kontrol noktasından geçen bir kamyonu durduran polis, araç kasasında 18 adet çuvalın içine gizlenmiş toplam 76 pangolin buldu.
Gözaltına alınan Sompol Mekchai isimli kamyon şoförü, hayvanları Çin'e götürmek üzere yola çıktığını ve bundan önce 3 pangolin sevkiyatı daha yaptığını itiraf etti. 
Sağlıklı durumda olduğu tespit edilen pangolinler bölgedeki doğal yaşamı koruma merkezine götürüldü.
Karıncayiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı alınıp satılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor.
(AA/RU/FEZ)
 

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