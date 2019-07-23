Tayland ordusu kendi ülkesini bombalıyor

Tayland ordusu ülkesini yaklaşık 900 bin ağaç tohumuyla bombalıyor

Tohum bombaları bizim ormanlarımız için de kurtuluş olabilir!

Her gün ülkemizde ve dünya genelinde binlerce ağaç yok oluyor. Yangınlar ve plansız şehirleşme ağaç varlığını tehdit ediyor. Türkiye’de orman yangını yaşamadığımız yaz mevsimi yok gibi. Sular durulduktan sonra yanan yerlerde havuzlu sitelerin kendiliğinden çimlenmesi de bilimsel olarak hâlâ açıklanamadı!

Aşırı nüfus nedeniyle oluşan zararı düzeltmek için çok fazla fikrimiz var. Ancak yıllar boyunca ormanlarımızı kendi ellerimizle yok ettik. Ortaya çıkan hasar çok büyük, bunu düzeltmek için bir yöntemimiz var mı yok mu? Sivil toplum örgütleri, vakıflar ve gönüllüler çabalasa da sorun büyük. Yeniden ağaçlandırma çalışmaları bizzat devlet eliyle gerçekleştirilmeli ve çözüm için hızlı ve etkili yeni yollar aranmalı. Tayland buna bir çözüm buldu bile. Ordularının uçaklarına yeni bir görev verdi: ağaç varlığını kaybetmiş bölgelere tohum bombaları atılacak! Ülke yetkilileri bunun dünya çapında büyük bir problem oluşturan ormansızlaşmaya karşı en iyi çözüm olduğuna inanıyor.

Fantastik bir çözüm! Bu yöntem hızlı, basit ve etkili olacak. Bütün eski savaş filmleri, güzelim Tayland manzarasını savaş uçaklarının bombaladığını gösterir. Bu uçakları bomba yerine tohumlarla doldursak nasıl olur? Bu düşünce gerçekten de doğru. Askeri uçaklar geçmişte ağaçlarla dolu olan bölgelere tohumlar saçtı. 2013 yılında Phitsanulok bölgesinde 800 hektarlık bir alana bu uygulama yapıldı. Ancak Tayland bu uygulamasının sonuçlarını 2019’un sonlarında gözlemleyebilecek. Eğer bu uygulama etkili olursa her beş yılda bir tekrarlanacak.

Tohum bombaları bizim ormanlarımız için de kurtuluş olabilir!

Kaynak: Yazar: Cihat Sakarya -Sürdürülebilir Yaşam