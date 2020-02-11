banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117726
ALTIN
304.688
DOLAR
6.0427
STERLİN
7.8098
EURO
6.5966
Temiz toplum anlayışınız bu muydu!
Temiz toplum anlayışınız bu muydu!
Kim akıllı, kim aptal?
Kim akıllı, kim aptal?
Tatar'ın Londra Temasları Neyin Nesi?
Tatar'ın Londra Temasları Neyin Nesi?
Devlet kaçarsa anarşi doğar
Devlet kaçarsa anarşi doğar

Tayland, koronavirüs sebebiyle kruvaziyerin limana girişine izin vermedi

Tayland, yeni tip koronavirüs şüphesiyle içerisinde 2 bin 257 kişi bulunan bir kruvaziyerin ülkeye yolcu bırakmasına izin vermedi.

Tayland, koronavirüs sebebiyle kruvaziyerin limana girişine izin vermedi

Tayland, yeni tip koronavirüs şüphesiyle içerisinde 2 bin 257 kişi bulunan bir kruvaziyerin ülkeye yolcu bırakmasına izin vermedi.

11 Şubat 2020 Salı 10:36
Tayland, koronavirüs sebebiyle kruvaziyerin limana girişine izin vermedi

Ulusal basında yer alan habere göre, Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililere, "Westerdam" adlı kruvaziyerin, Chonburi şehrindeki Laem Chabang limanına giriş iznini reddetmelerini emrettiğini söyledi.

Açıklama, gemi işletmecisinin, kruvaziyerin perşembe günü yolcularını Chonburi şehrine indireceğini duyurmasından sonra geldi.

Kruvaziyeri işleten şirketten yapılan açıklamada ise gemide herhangi bir koronavirüs vakasının olduğuna inanmak için bir sebep olmadığı kaydedildi.

Gemide, 1455 yolcu ve 802 kişilik mürettebat bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs sebebiyle Filipinler, Japonya, Tayvan, Vietnam ve Güney Kore, gemiye limanlarına yanaşma izni vermemişti.

banner317
JAPONYA'DAKİ KRUVAZİYERDE 130 KİŞİDE KORONAVİRÜS TEŞHİS EDİLMİŞTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 130 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

ÖLÜ SAYISI 1017

Çin genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017'ye, virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı da 7 bin 333’nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkmıştı.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

banner335
Son Güncelleme: 11.02.2020 13:52
Anahtar Kelimeler:
Tayland Koronavirüs Kruvaziyer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü Ekibi Çin'de
Dünya Sağlık Örgütü Ekibi Çin'de
Çin'de koronavirüsü taşıyan kadın sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi
Çin'de koronavirüsü taşıyan kadın sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi
Bağdat, 12 yıl sonra beyaza büründü
Bağdat, 12 yıl sonra beyaza büründü
Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası
Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası
Endonezya'da binlerce evi su bastı
Endonezya'da binlerce evi su bastı
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı
Çin'de “koronavirüs uygulaması“ geliştirildi
Çin'de “koronavirüs uygulaması“ geliştirildi
Trump, 2021 bütçe teklifini Kongre'ye sundu
Trump, 2021 bütçe teklifini Kongre'ye sundu
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay
Çin Devlet Başkanı, salgını duyuran doktorun ölümünün ardından ilk kez halkın önüne çıktı
Çin Devlet Başkanı, salgını duyuran doktorun ölümünün ardından ilk kez halkın önüne çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim