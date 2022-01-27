Tayland'da petrol sızıntısı plajları tehdit ediyor

Petrol rafinerisi Star Petroleum Refining Public Company'nin açıklamasına göre, sızıntı, dün yerel saatle 21.00 civarında, Bangkok'un güneyindeki Map Ta Phut Sanayi Bölgesi'nin yaklaşık 20 kilometre güneydoğusundaki bir demirleme istasyonunda meydana geldi.

Yetkililer, sızıntının bir sanayi bölgesinin yakınında olduğunu ancak petrolün bir kısmının hafta sonuna kadar dağılmaması halinde bölge sahillerine ulaşabileceğini söyledi.

Temizleme çalışmaları sürüyor

Star Petroleum'dan yapılan açıklamada, deniz yüzeyinde 20 tona yakın petrolün bulunduğu belirtilerek, "Deniz yüzeyinden petrolün tamamen temizlenmesi için ilgili devlet kurumlarından ve özel sektörden insan gücü, çalışma tekneleri ve dağıtıcı malzemeler de dahil olmak üzere destek aldık." denildi.

Gece yarısından sonra durdurulan sızıntının temizlenmesinde Tayland donanması da görev aldı.

Tayland Donanması Sözcüsü Koramiral Pokkrong Monthatphalin, donanmanın temizliğe yardım etmek için bir gözetleme uçağı, iki gemi ve bir helikopter gönderdiğini, helikopterin bölgeyi araştıracağını ve petrol tabakasını dağıtmak için bir kimyasal püskürteceğini söyledi.