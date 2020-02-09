Tayland'da 21 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Jakrapanth Thomma adlı saldırgan asker, Nakhon Ratchasima’da 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.
Ulusal Emniyet Müdürü Chakthip Chaijinda, yaptığı açıklamada, askerin öldürüldüğünü doğruladı. Emniyet müdürü, Başbakan Pyaruth Chan-ocha’nın saldırıya ilişkin detayları basın toplantısında aktaracağını ifade etti.
Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanıyordu.