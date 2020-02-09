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Tayland'da 21 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü

Tayland’ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde silahıyla 21 kişiyi öldürüp 42 kişinin yaralanmasına neden olan askerin, vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Tayland'da 21 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü

Tayland’ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde silahıyla 21 kişiyi öldürüp 42 kişinin yaralanmasına neden olan askerin, vurularak öldürüldüğü bildirildi.

09 Şubat 2020 Pazar 08:39
Tayland'da 21 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Jakrapanth Thomma adlı saldırgan asker, Nakhon Ratchasima’da 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Ulusal Emniyet Müdürü Chakthip Chaijinda, yaptığı açıklamada, askerin öldürüldüğünü doğruladı. Emniyet müdürü, Başbakan Pyaruth Chan-ocha’nın saldırıya ilişkin detayları basın toplantısında aktaracağını ifade etti.

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Surathampithak Kışlası'nda Jakrapanth Thomma adlı asker, dün komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra askeri ciple firar etmişti.

Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanıyordu.

Son Güncelleme: 09.02.2020 11:48
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Taylandda 21 Kişiyi öldüren Asker
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