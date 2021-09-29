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Tavuktan eski, dinozordan vahşi!

Tepeli deve kuşu (cassowary) tek bir darbeyle insanların iç organlarını boşaltabilir!

29 Eylül 2021 Çarşamba 09:13
Tavuktan eski, dinozordan vahşi!

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, insanlar tarafından yetiştirilen ilk kuş türünün tepeli deve kuşu (cassowary) olduğunu ortaya çıkardı. 18 bin yıl önce evcilleştirilmeye başlandığı belirlenen tepeli deve kuşları 5 metre boya, 60 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Uzun hançer benzeri ayak parmakları nedeniyle dünyanın en tehlikeli kuşu olarak adlandırılan tepeli deve kuşu, tek darbede bir insanın iç organlarını boşaltabilecek kadar güçlü. Araştırmacılar, dinozorlarla karşılaştırıldığında, oldukça agresif kuşun evcilleştirmek için sıradışı bir aday olduğunu açıkladı.

Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi - 1

Yeni Gine'de yapılan yeni bir araştırma, 18 bin yıl önce yaşayan ilk insanların dünyanın en tehlikeli kuşunun yumurtalarını toplayıp yetiştirdiğini ortaya çıkardı. 

Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi - 2

TEK BİR DARBEYLE İNSANLARIN İÇ ORGANLARINI BOŞALTABİLİR

Araştırma, avcı-toplayıcılar tarafından kullanılan iki kaya sığınağından kazılan binden fazla fosilleşmiş yumurta kabuğu parçası üzerinde yapıldı.

Penn State Üniversitesi'nde antropoloji ve Afrika çalışmaları yardımcı doçenti olan çalışmanın başyazarı Kristina Douglass, "Gördüğümüz bu davranış, tavuğun evcilleştirilmesinden binlerce yıl öncesine denk geliyor. Ve bu küçük bir kümes hayvanı değil, tek bir darbeyle iç organlarınızı boşaltabilecek devasa uçamayan uçamayan bir kuş" dedi.

Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi - 3

YUMURTADAN ÇIKTIĞI ANDA GÖRDÜĞÜ İLK ŞEYE BAĞLANIYOR

Bununla birlikte bilim insanları, bir tepeli deve kuşu agresif olabilse de (Florida'da bir adam 2019'da beslediği tepeli deve kuşu tarafından öldürüldü), yumurtadan çıktıktan sonra gördüğü ilk şeye bağlandığını söyledi. Bu durum ise hayvanın bakımının ve yetişkin boyutuna kadar büyütülmesinin kolay olduğu anlamına geliyor.

Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi - 4

Günümüzde tepeli deve kuşları, Yeni Gine'nin en büyük omurgalı hayvanı olarak kabul ediliyor. Tüyleri ve kemikleri, bedensel süslemeler ve tören kıyafetleri yapmak için kullanılan kuşun eti aynı zamanda yeniliyor. 

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Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi - 5

Araştırmacıların bildirdiğine göre şu anda dünyada üç tür tepeli deve kuşu türü bulunuyor. Bu türler Avustralya ve Yeni Gine'nin bazı bölgelerinde yaşıyor. Douglass, ilk insanların büyük olasılıkla yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki en küçük tür olan tepeli deve kuşlarını yetiştirdiğini düşünüyor. 

Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi - 6

TAVUKLARDAN BİNLERCE YIL ÖNCE EVCİLLEŞTİRİLDİ

Diğer taraftan, fosilleşmiş yumurta kabuklarının yaşlarının 18 bin ile 6 bin yıl arasında değiştiği belirtildi. İnsanların tavukları ise 9 bin 500 yıl önce yetiştirdiği düşünülüyor. 

Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi - 7

Öte yandan uzmanlar sonuçları hakemli bilimsel dergi PNAS’ta yayımlanan çalışma kapsamında; emus ve deve kuşları da dahil olmak üzere canlı kuşların yumurta kabuklarını inceledi.

Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi - 8

YENİ BİR MODEL GELİŞTİRİLDİ

Gelişmekte olan civcivler yumurta kabuğundan kalsiyum aldıkça yumurta kabuklarının içeriği değişiyor.  Araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü 3D görüntüleri kullanarak ve yumurtaların içini inceleyerek, kuluçkanın farklı aşamalarında yumurtaların nasıl göründüğüne dair bir model oluşturdu.

Ardından oluşturan bu model, Yeni Gine'de bulunan fosilleşmiş yumurta kabuğu parçalarına uygulandı. Ekip, antik sit alanlarda bulunan yumurta kabuklarının çoğunun olgunlaşmaya yakın olduğunu ortaya çıkardı.

Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi - 9

Douglass, "Bulduğumuz şey, yumurta kabuklarının büyük bir çoğunluğunun geç aşamalarda hasat edildiğiydi. Bu geç evre yumurta kabukları, iki kaya sığınağında yaşayan insanların, tepeli deve kuşu embriyolarının uzuvları, gagaları, pençeleri ve tüyleri tamamen oluştuğunda yumurtayı hasat ettiğini gösteriyor” diye konuştu. 

Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi - 10

Ancak, insanların bu yumurtaları yetiştirmek için mi yoksa yemek için topladığı henüz belli değil. Douglass, her ikisini de yapmalarının mümkün olduğunu söyledi.

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