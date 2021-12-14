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Tatar: “Ticaret ve sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak her türlü yeniliğe açığız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi heyetini kabulünde, ticaret ve sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak her türlü yeniliğe açık olduklarını vurguladı.

14 Aralık 2021 Salı 20:15
Tatar: “Ticaret ve sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak her türlü yeniliğe açığız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi heyetini kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabul sırasında Cumhurbaşkanı Tatar’a Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak KKTC’de yapılan projeler ve yatırımlar hakkında bilgi aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bir turizm ülkesi olan KKTC’nin ticaret ve sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak her türlü yeniliğe ve hizmete açık olduğunu belirtti.  

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Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların ve gönül birliğinin pekişmesi için yürütülen projeleri memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile olan münasebetlerin iyileşerek arttığını ifade etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu gerek AB ve BM nezdinde gerekse tüm dünyaya anlatmaya ve kabul ettirmek için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 15.12.2021 01:33
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