Tatar, Akademisyenlerle biraraya geldi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, güncel konular ele alınarak, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsüne dayalı uzlaşı ve iş birliği vizyonunun nasıl ileri taşınabileceği ve akademisyenlerin bu sürece nasıl katkı koyabilecekleri değerlendirildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı müzakere heyeti yanı sıra, Prof. Dr. Bülent Evre, Doç. Dr. Sait Akşit, Doç. Dr. Nur Köprülü, Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci Özgür ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı katıldı.

