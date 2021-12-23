Tarihteki ilk kısa mesaj 107 bin euroya alıcı buldu

İngiltere'de 3 Aralık 1992'de, dönemin Vodafone Direktörü Richard Jarvis'e Orbitel telefonuyla gönderilen ve "Mutlu Noeller" (Merry Christmas) yazan SMS, NFT (takas edilemez jeton) formatında Fransa'daki Aguttes müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

Tarihin ilk kısa mesajını ileten orijinal iletişim protokolünün tek dijital kopyası, Kanadalı olduğu ve teknoloji sektöründe çalıştığı belirtilen ancak kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından 107 bin euroya satın alındı.

Elde edilen gelir, Vodafone tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine bağışlanacak.

NFT nedir?

"Takas edilemez jeton" anlamına gelen NFT (Non-fungible token), benzersiz dijital öğelerin sahipliğinin satın alınmasına veya satılmasına ve blok zinciri kullanılarak bunlara kimin sahip olduğunun takip edilmesine olanak sağlıyor.

NFT, teknik olarak çizimleri, animasyonlu GIF'leri, şarkı veya video oyunlarındaki öğeler dahil olmak üzere dijital her şeyi kapsıyor.

Bir yıl öncesine kadar popüler olmayan NFT'ler, modern sanat piyasasının yeni "altın yumurtlayan tavuğu" olarak görülüyor.