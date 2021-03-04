Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Irak ziyaretini "Tarihte ilk kez bir Papa, Irak'a gidiyor" sözleriyle duyurdu.

Irak ziyareti 4 gün sürecek

Papa'nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu.

Vatikan'ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak.

6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek.

Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek.

7 Mart'ta Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul'u da ziyaret edip 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.

"Diğer ziyaretlerden farklı güvenlik ihtiyaçları var"

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa Francis'in Irak'a ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

Papa'nın, ilk kez nüfusunun çoğunluğu Şii'lerden oluşan bir ülkeye gittiğini dile getiren Bruni, Irak'ta diğer ziyaretlerden farklı güvenlik ihtiyaçlarının olduğunu söyledi ve "Papa'nın zırhlı araç kullanması muhtemeldir" yorumunu yaptı.

Papa, salgın nedeniyle 2020'deki dış ziyaretlerini iptal etmişti.

Irak ziyareti, yaklaşık 16 aydır dış gezi yapmayan Papa'nın 33'üncü dış gezisi olacak.