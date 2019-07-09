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Tarihin en büyük doping operasyonu

Tarihin en büyük doping operasyonu

09 Temmuz 2019 Salı 12:47
Tarihin en büyük doping operasyonu

Avrupa polis teşkilatı Europol, dopingle mücadele amacıyla bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonda 234 kişinin tutuklandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 3,8 milyon doping maddesine el kondu.

Avrupa Birliği'nin (AB) polis teşkilatı Europol, dopingle mücadele amacıyla 33 ülkedeki ilgili birimlerin katılımıyla düzenlenen büyük bir operasyon sonucunda 234 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Europol, söz konusu ülkelerden 23'ünün AB üyesi olduğunu, diğer ülkeler arasında ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kolombiya, İsviçre, İzlanda ve Arnavutluk'un da bulunduğunu belirtti. Açıklamada, operasyonda el konulan yasa dışı ilaç sayısının 3,8 milyon olduğu ifade edildi. Operasyon kapsamında 24 ton ham steroid tozunun da ele geçirildiği bildiriliyor.

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17 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

İtalyan ve Yunan polis teşkilatlarının öncülüğünde gerçekleştirilen operasyona Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Interpol de katıldı. WADA, operasyonda "Avrupa genelinde sahte ilaç ve doping maddesi ticaretine karışan 17 organize suç örgütünün çökertildiğini" açıkladı.

Yetkililer, operasyon kapsamında, birçok spor etkinliğinde toplam bin 357 idrar ve kan testi yapıldığını belirtti. Bu etkinliklerin ya da teste tabi tutulan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.

Son Güncelleme: 09.07.2019 16:05
Anahtar Kelimeler:
Doping
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