banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122321
ALTIN
299.867
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7760
EURO
6.5812
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

Tansiyonu Veya Kolesterolü Yüksek Kişiler İlaç Kullanınca Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Önemsemiyor

Ankara, 5 Şubat 20 (TAK): Yeni bir çalışma, tansiyonu veya kolesterolü yüksek çıkan kişilerin, reçete edilen ilaçlarla tedaviye başladıktan sonra egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi bırakma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Tansiyonu Veya Kolesterolü Yüksek Kişiler İlaç Kullanınca Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Önemsemiyor

Ankara, 5 Şubat 20 (TAK): Yeni bir çalışma, tansiyonu veya kolesterolü yüksek çıkan kişilerin, reçete edilen ilaçlarla tedaviye başladıktan sonra egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi bırakma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:29
Tansiyonu Veya Kolesterolü Yüksek Kişiler İlaç Kullanınca Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Önemsemiyor

Ankara, 5 Şubat 20 (TAK): Yeni bir çalışma, tansiyonu veya kolesterolü yüksek çıkan kişilerin, reçete edilen ilaçlarla tedaviye başladıktan sonra egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi bırakma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

UPI'nın haberine göre, "Journal of the American Heart Association"da yayımlanan çalışmada, Finlandiyalı araştırmacılar, kolesterol veya tansiyon düşüren ilaçlar kullanan kalp hastalığı ve inme riski taşıyan yetişkinlerin, ilaç tedavisi almayanlara göre zaman geçtikçe aktivite düzeylerini azaltma ve kilo alma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Çalışmanın lideri, Finlandiya'daki Turku Üniversitesinde görevli bilim insanı Maarit J. Korhonen ve çalışma arkadaşları, ülkede daha önce kalp hastalığı veya inme teşhisi konmamış 40 binden fazla kamu sektörü çalışanıyla ilgili sağlık verilerini değerlendirdi.

banner317
Her katılımcı, 2000 ve 2013 yılları arasında 4 yıllık aralıklarla, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite, alkol tüketimi ve sigara kullanımının değerlendirildiği iki veya daha fazla ankete tabi tutuldu.

Araştırmanın başında ayrıca yüksek tansiyon ve kolesterol önleyici ilaç tedavisi alan kişilerin kayıtları tutuldu.

İlaç kullanmaya başlamayanlara kıyasla ilaç kullananların hareketsizleşme olasılığının yüzde 8, obezite veya vücut kitle indeksinde artış riskinin de yüzde 82 daha fazla olduğu gözlendi.

Korhonen, basına yaptığı açıklamada, "İlaçlar sağlıksız bir yaşam tarzına başlamak veya devam etmek için bir serbest geçiş belgesi olarak görülmemelidir. İlaçlara başlayan kişiler, kilo kontrolüne başlamaya ya da devam etmeye, fiziksel olarak aktif olmaya, alkol tüketimini kontrol etmeye ve sigarayı bırakmaya teşvik edilmelidir." dedi.

(AA/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Gazzeli Balıkçıların Avlanma Mesafesini Düşürdü
İsrail Gazzeli Balıkçıların Avlanma Mesafesini Düşürdü
İsrail, Cenazelerini Alıkoyduğu 304 Filistinliden 123'ünün Kimliği Ve Yerini Açıkladı
İsrail, Cenazelerini Alıkoyduğu 304 Filistinliden 123'ünün Kimliği Ve Yerini Açıkladı
Doğduktan Bir Gün Sonra Koronavirüs Teşhis Edildi
Doğduktan Bir Gün Sonra Koronavirüs Teşhis Edildi
Kamerun'un güvenliği İsraillilerin ellerinde
Kamerun'un güvenliği İsraillilerin ellerinde
ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen en az 138 kişi yaşamını yitirdi
ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen en az 138 kişi yaşamını yitirdi
Japonya tamamen kripto paraya geçmeyi değerlendiriyor
Japonya tamamen kripto paraya geçmeyi değerlendiriyor
İngiltere, hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035'te sona erecek
İngiltere, hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035'te sona erecek
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor: Ölü sayısı 491'e çıktı
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor: Ölü sayısı 491'e çıktı
AB, Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' planını reddetti
AB, Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' planını reddetti
Hafter milisleri sivilleri hedef almaya devam ediyor: 3 ölü
Hafter milisleri sivilleri hedef almaya devam ediyor: 3 ölü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim