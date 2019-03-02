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Tansiyon ilacında üçüncü kanserojen madde bulundu

Tansiyon ilacında üçüncü kanserojen madde bulundu

02 Mart 2019 Cumartesi 08:45
Tansiyon ilacında üçüncü kanserojen madde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık yetkilileri Hetero Labs tarafından üretilen ve geçtiğimiz günlerde geri çağrılan tansiyon ilaçlarında kansere yol açan üçüncü bir toksin madde tespit edildiğini açıkladı.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) söz konusu toksik maddelerin başka ilaç gruplarında olup olmadığının da araştırıldığını ve Hindistan merkezli Hetero Labs'in 87 parti losartan potassium ilacında N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric asit (NMBA) bulunduğunu diğerlerinde ise tespit edilemediğini açıkladı.

Küresel otoriteler iki çeşit kanserojen madde bulunma ihtimalinin görülmesinden sonra yüksek tansiyon ilaçları üzerindeki denetimleri sıklaştırdı.

Losartan dahil yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan çok sayıda ilaç geri çağrıldı.

Geri çağırmalar otoritelerin Çinli Zhejian Huahai Pharmaceuticals tarafından valsartan üretmek için kullanılan içeriklerin kansere yol açabilecek bozukluklar içerdiğini açıklamasının ardından başlamıştı.

O tarihten sonra Mylan, Teva ve Novartis gibi ilaç devleri bazı ürünlerini geri çağırmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Tansiyon Ilacı Kanserojen
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