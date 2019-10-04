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Tanınmış üniversiteler, ölümlere yol açmakla suçlanan ilaç firmasından bağış almış

Dünyaca tanınan birçok üniversitenin, ABD'de bağımlılık yaparak binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan ilaç üreticisi Purdue Pharma şirketinin sahibi Sackler ailesinden 60 milyon dolar bağış aldığı ortaya çıktı.

Tanınmış üniversiteler, ölümlere yol açmakla suçlanan ilaç firmasından bağış almış

Dünyaca tanınan birçok üniversitenin, ABD'de bağımlılık yaparak binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan ilaç üreticisi Purdue Pharma şirketinin sahibi Sackler ailesinden 60 milyon dolar bağış aldığı ortaya çıktı.

04 Ekim 2019 Cuma 08:09
Tanınmış üniversiteler, ölümlere yol açmakla suçlanan ilaç firmasından bağış almış

Dünyaca tanınan birçok üniversitenin, ABD'de bağımlılık yaparak binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan ilaç üreticisi Purdue Pharma şirketinin sahibi Sackler ailesinden 60 milyon dolar bağış aldığı ortaya çıktı.
Associated Press, "Opioid Krizi" olarak bilinen ve bağımlılık yapan "OxyContin" adlı afyon katkılı ağrı kesiciyi üreten Sackler ailesine ait Purdue Pharma şirketi ve üniversiteler arasındaki ilişkiye dikkat çeken bir haber yayımladı.
Haberde, Imperial College London, Sussex, Yale, Oxford, Rockefeller, Cornell and Columbia üniversitelerinin yanı sıra, ABD, Kanada, İngiltere ve İsrail merkezli daha bir çok üniversitenin de söz konusu aileden 25 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında değişen bağışlar aldığı belirtildi.

"YAPILAN BAĞIŞ ASLINDA BİR NEVİ KAN PARASI HÜKMÜNDE"
Söz konusu üniversitelerin bazılarının, Sackler ailesinin Opioid Krizi'ndeki rolünü bilmediği gerekçesiyle bağış aldığı belirtilen haberde, Imperial College London, Sussex ve Yale Üniversitesinin de dahil olduğu 9 üniversitenin ise Sackler ailesi ve Purdue Pharma şirketine dava açıldıktan sonra bile bağış almaya devam ettiği vurgulandı.
AP'ye konuya dair değerledirmelerde bulunan Brandeis Üniversitesi Bağımlılık Programı Başkanı Dr. Andew Kolodny, "Sackler ailesi tarafından bu üniversitelere yapılan bağış aslında bir nevi kan parası hükmünde. Bu üniversiteler bu bağışları asla kabul etmemeliydi." dedi.
Öte yandan, söz konusu üniversitelere giden birçok öğrenci, okullarının Sackler ailesi ile kurduğu finansal ilişkiyi protesto ederek, alınan tüm paraların geri verilmesi ve kampüslerindeki bazı binalara konulan Sackler isminin değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

 TANITIM AMAÇLI BAĞIŞ

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Bununla beraber AP'nin haberinde, Sackler ailesinin üniversitelere yaptığı bağış üzerinden, içinde yüksek oranda afyon maddesi bulunduran yeni ilaçlarını tanıtmayı hedeflediği belirtildi.
Buna ilişkin olarak Massachusetts Başsavcılığı tarafından 2018 yılında açılan bir davanın kaynak gösterildiği haberde, Purdue ilaç şirketinin, bağış yaparak Tufts Üniversitesi ve diğer okullardaki etkisini arttırmak ve opioid maddesi hakkındaki soru işaretlerini kaldırmak için çalıştığı ifade edildi.

ŞİRKET İFLAS AÇIKLADI 
Onlarca yıldır sanat, tıp ve eğitim dünyalarında önemli bir hayırsever aile figürüyle tanınan Sackler ailesi, Forbes dergisi tarafından 13 milyar dolarlık servetle ABD’nin en zengin 20 ailesinden biri olarak nitelendirilmişti.
Söz konusu tartışmalı ilaçları üreten Sackler ailesine ait Purdue Pharma şirketi ise, ülke genelinde 27 eyaletin başsavcılarıyla vardığı adli uzlaşma anlaşmasında eyalet yönetimlerine toplamda 12 milyar doları bulacağı tahmin edilen miktarda tazminat ödemeyi kabul etmişti. 20 eyalet ise şirketin önerisini reddetmişti.
Şirket kapsamlı adli uzlaşma anlaşması kapsamında kaynaklarının tamamının tazminat ödemelerinde kullanılabilmesi için iflas başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme süreci devam ediyor.
 

Son Güncelleme: 04.10.2019 11:51
Anahtar Kelimeler:
ölümlere Yol Açmakla Suçlanan Ilaç FirmasıPurdue Pharma
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