banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar, Guterres ve Anastasiadis bugün görüşüyor
Üçlü görüşme bugün
Acil durum hastanesi mi, acil durumluk hastane mi?
Acil durum hastanesi mi, acil...
Yeni kararlar yürürlükte!
Yeni kararlar yürürlükte!
Geçiş kapılarında turuncu seviye uygulanıyor
Testsiz geçişler başladı!
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 71 yeni vaka
Kapat

Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı

Taliban, Şeriat yasalarına uygun olmadığı gerekçesiyle Afganistan'ın Helmand vilayetinde berberlere sakal kesme yasağı getirdi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 09:45
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı

Taliban'ın dinden sorumlu polisi kurallara uymayanların cezalandırılacağını söyledi.

Uygulamalar, her ne kadar daha ılımlı bir hükümet kuracakları sözünü verseler de grubun iktidar olduğu dönemdeki katı kuralları yeniden getirdiğine işaret ediyor.

Geçen ay iktidara geldikten sonra Taliban muhalefet edenlere katı cezalar uyguladı. Grup, Cumartesi günü 'adam kaçırdıkları' iddia edilen dört kişiyi öldürüp cesetlerini Herat sokaklarına astı.

Taliban yetkilileri, güneydeki Helmand vilayetinde berber salonlarına gönderdiği uyarıda saç ve sakal kesimlerinde Şeriat yasalarına uyulması gerektiği talimatını verdi.

BBC'nin de gördüğü uyarıda "Hiç kimsenin şikayet etmeye hakkı yok" dendi.

Kabil'deki bir berber, "Taliban savaşçıları sürekli geliyor ve sakalları tıraş etmememiz talimatını veriyor. Bir tanesi bizi yakalatmak için gizli denetçiler gönderebileceklerini söyledi" dedi.

Şehrin en büyük berber salonlarından birinin işletmesi de hükümet yetkilisi olduğunu iddia eden birinden telefon geldiğini söyledi. İşletmeci "Amerikan tarzı kesimlere son vermesi" gerektiği ve hiç kimsenin sakalını kesmemesi konusunda uyarıldığını ifade etti.

banner341
Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki iktidarında İslamcı yönetim gösterişli saç kesimlerini yasaklamış ve erkeklerin sakallarını uzatmalarını istemişti.

Ama o dönemden bu yana ülkede temiz tıraş daha yaygın ve popüler oldu. Birçok Afgan erkek de moda olan modelleri yaptırmak için berberlere gidiyordu.

Güvenlikleri için isimleri gizli tutulan berberler yeni kurallar nedeniyle geçimlerini sağlamakta zorlanacaklarını söyledi.

BBC'ye konuşan bir berber, "Benim berber dükkanım yıllarca gençlerin diledikleri gibi tıraş oldukları, modayı takip ettikleri bir yer olmuştu. Artık bu işe devam etmenin bir anlamı kalmadı" dedi.

Bir diğer berber de "Moda salonları, mağazaları, berberler yasaklı işletmeler oldu. 15 yıldır bu işi yapıyordum artık devam edebileceğimi sanmıyorum" diye konuştu.

Batı şehri Herat'taki bir diğer berber de resmi talimat almasa da sakal kesmediğini söyledi: "Müşteriler sakallarını kesmiyor çünkü sokaklardaki Taliban savaşçılarının hedefi olmak istemiyorlar. Araya kaynayıp onlar gibi görünmek istiyorlar."

Kesim ve tıraş ücretlerini düşürse de işleri de iyi gitmeyen berber "Hiç kimse saç stilini veya saç modasını umursamıyor" dedi.

banner360
Son Güncelleme: 27.09.2021 10:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girit ve Ege Denizi'nde şiddetli deprem
Girit ve Ege Denizi'nde şiddetli deprem
İngiltere'de Noel'e hindi kalmayacak!
İngiltere'de Noel'e hindi kalmayacak!
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı
Güney Kore, Kuzey Kore’den gelen “yapıcı müzakere“ mesajlarını anlamlı buldu
Güney Kore, Kuzey Kore’den gelen “yapıcı müzakere“ mesajlarını anlamlı buldu
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü
Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü
Almanya'da kritik seçim
Almanya'da kritik seçim
Mitsotakis: "Türkiye ile işbirliği arayışında her türlü çabayı göstereceğim"
Mitsotakis: "Türkiye ile işbirliği arayışında her türlü çabayı göstereceğim"
Mitsotakis, Başpiskopos Elpidoforos ile görüştü
Mitsotakis, Başpiskopos Elpidoforos ile görüştü
Arjantin'de yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkati çekmek için yürüdü
Arjantin'de yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkati çekmek için yürüdü
Borrell'den “Türkiye ile yakın işbirliği“ mesajı
Borrell'den “Türkiye ile yakın işbirliği“ mesajı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim