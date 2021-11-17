Taliban yönetimi, ABD'ye büyük göç uyarısında bulundu

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ABD Kongresine yazdığı açık mektupta, Afganistan'a ait banka hesaplarının ABD tarafından dondurulmasının hiçbir sorunu çözmeyeceğini belirtti.

ABD'nin aldığı bu kararın Doha Anlaşması'na aykırı olduğunu ifade eden Muttaki, Afganistan halkının, ülkede yıllardır süren savaşın ardından güvenliğe kavuştuğunu ancak şimdi halkın asıl endişesinin "ABD hükümetinin rezervlere uyguladığı yaptırımlar" olduğunu kaydetti.

Muttaki, ABD'nin Afganistan'ın hesaplarını serbest bırakmasını istediklerini, aksi halde Afgan halkı ve hükümetinin zor durumda kalacağını söyledi.

Afganistan'daki durumun böyle devam etmesi halinde bölgede ve dünyada yaygın bir göçe yol açacağını dile getiren Muttaki, bunun dünya için insani ve ekonomik bir krize neden olabileceğinin altını çizdi.

Muttaki, mektubunda, "Afganistan hesaplarının dondurulması ve ekonomik yaptırım uygulanması, sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerini olumsuz etkilemiştir. Bu da Afgan halkının zararına olmuştur." ifadesini kullandı.

Afganistan'daki insani ve ekonomik krizin çözülmesi için ABD'ye sorumlu adımlar atması çağrısında bulunan Muttaki, ABD hükümetinden Afganistan rezervlerini yeniden açmasını ve banka hesaplarındaki kısıtlamaları kaldırmasını istedi.

Muttaki, Taliban'ın bağımsız ve sorumlu bir hükümet olarak ABD dahil tüm dünya ülkeleriyle olumlu ilişkiler kurmaya istekli olduğunun altını çizdi.

2001'den bu yana iki ülke arasındaki ilişkileri gölgede bırakan 20 yıllık savaşın, Doha Anlaşması'yla çözüme kavuştuğunu aktaran Muttaki, Doha Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasıyla iki hükümet ve ulus arasındaki pozitif ilişkide her iki ülkenin de çıkarına olan yeni bir sayfa açılabileceğine inandıklarını bildirdi.

ÜLKEDE NAKİT YETERSİZLİĞİ VE EKONOMİK KRİZ

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar hala devam ediyor.

Öte yandan Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da geçen günlerde Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

BM’ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programının verilerine göre, ülke nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişi ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacak.