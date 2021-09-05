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Taliban'dan kadın hakları gösterisine müdahale

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de onlarca kadının hak talebiyle yaptığı gösteriyi dağıttı.

05 Eylül 2021 Pazar 11:45
Taliban'dan kadın hakları gösterisine müdahale

Gösterici kadınlar, cumhurbaşkanlığı sarayına yürümeye çalışırken Taliban'ın biber gazı kullandığını söyledi.

Afgan medyası Tolo News'a göre ise Taliban protestonun kontrolden çıktığını ileri sürdü.

Afgan kadınlar, çalışma hakkı ve hükümette yer alma talebiyle son günlerde Kabil ve Herat'ta benzer gösteriler düzenledi.

Önümüzdeki günlerde Taliban'ın hükümeti açıklaması bekleniyor. Taliban, hükümette kadınların da yer alacağını ancak bakanlık görevi verilmeyeceğini söyledi.

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Pek çok kadın, Taliban'ın 1996-2001 yıllarında iktidarda olduğu dönemde kadınlara uyguladığı baskı ve cezalandırma yöntemlerini yeniden uygulamasından korkuyor.

Tolo News'a konuşan gazeteci Azita Nazimi, "25 yıl önce Taliban geldiğinde okula gitmeme engel olmuştu. Beş yıllık iktidarlarının ardından 25 yıl eğitim gördüm ve çok çalıştım. Geleceğimiz için buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan başka bir gösterici, Soraya ise gösteriye Taliban'ın müdahalesini "Silah şarjörüyle kadınların kafalarına vurup kanattılar" diye anlattı.

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Son Güncelleme: 05.09.2021 14:12
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