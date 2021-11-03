banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yarına ertelendi
Meclis yarına ertelendi
Yağış miktarları
Yağış rekoru Zaferburnu'nun!
UBP ile DP yeni bir 'azınlık hükümeti' kurma noktasında anlaştı
Hükümet netleşiyor
Binali bey bu kez hiç bulaşmamış…
Binali bey bu kez hiç...
banner376

Taliban, Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı

Taliban yönetimi, ekonomik krizdeki ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 10:00
Taliban, Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı

Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar nedeniyle herkesten tüm işlemlerde Afgan para birimini kullanmasını istediklerini söyledi.

Esnaf, tüccar ve halktan, ticarette yabancı para birimi kullanmamasını istediklerini ifade eden Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ve halka zarar verdiğini vurguladı.

Kerimi, bu karara uymayanlara yasal işlem uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan Afganistan Merkez Bankası, 15 Eylül'de, tüm vatandaşlardan Afgan para biriminin kullanılması konusunda çağrı yapmıştı.

ÜLKEDE NAKİT YETERSİZLİĞİ VE EKONOMİK KRİZ

Taliban'ın, başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

banner341
Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar devam ediyor.

Hükümetin düşmesiyle dolarda yaklaşık yüzde 15 artış yaşanırken birçok ürünün de fiyatı yükseldi.

Afganistan'da nakit yetersizliği nedeniyle halk, bankalardan haftalık en fazla 20 bin Afgani (yaklaşık 200 dolar) çekebiliyor.

Öte yandan Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası, geçende Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti.

Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.


 

banner360
Son Güncelleme: 03.11.2021 13:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 kadın futbolcu Uganda'da kayboldu
5 kadın futbolcu Uganda'da kayboldu
Netflix’ten oyun sekmesi
Netflix’ten oyun sekmesi
Aşırı sıcaklar artacak, bazı ülkelerde klimasız yaşanmayacak
Aşırı sıcaklar artacak, bazı ülkelerde klimasız yaşanmayacak
UAEA, İran’ın nükleer faaliyetlerini takipte zorlanıyor
UAEA, İran’ın nükleer faaliyetlerini takipte zorlanıyor
Başörtülülere karşı ayrımcılığa ilişkin kampanyasına Fransa engeli
Başörtülülere karşı ayrımcılığa ilişkin kampanyasına Fransa engeli
Dünyada AIDS'e yakalananların yüzde 12'si Batı ve Orta Afrika'dan
Dünyada AIDS'e yakalananların yüzde 12'si Batı ve Orta Afrika'dan
Rusya ve Çin'den Kuzey Kore'ye yaptırımlarının hafifletilmesi önerisi
Rusya ve Çin'den Kuzey Kore'ye yaptırımlarının hafifletilmesi önerisi
Biden, yüksek enflasyonu covid-19'a bağladı
Biden, yüksek enflasyonu covid-19'a bağladı
Facebook, Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı kapattı
Facebook, Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı kapattı
Bulgaristan, göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 350 askerini gönderdi
Bulgaristan, göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 350 askerini gönderdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim