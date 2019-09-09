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"takas Rusya Ve Ukrayna Arasındaki İlişkileri İyileştirecek"

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:  

"takas Rusya Ve Ukrayna Arasındaki İlişkileri İyileştirecek"

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:  

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:20

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:  "(RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ESİR VE TUTUKLU TAKASI) TAKAS, DONBAS SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜN YANI SIRA RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN İYİ BİR İŞARET" 
FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN-YVES LE DRİAN:  "MİNSK ANLAŞMALARININ UYGULANMASI İÇİN BU DURUMDAN (ESİR VE TUTUKLU TAKASI) YARARLANMAK GEREKİYOR. NORMANDİYA FORMATINDA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PARİS'TE YENİ BİR ZİRVE YAPILMASINI İSTİYORUZ"
Moskova, 9 Eylül 19 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu takasına ilişkin, "Takas, Donbas sorunun çözümünün yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi için iyi bir işaret." dedi.
Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, başkent Moskova'da Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında görüştü.
Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Suriye meselesini ele aldıklarını belirterek, "Suriye topraklarında teröristlere karşı koordineli mücadele, insani yardım sorunun çözülmesi, mültecilerin Suriye'ye dönmeleri ve Anayasa Komitesinin kurulması çerçevesinde siyasi sürecin başlatılması konusunda çalışmaları sürdürme hususunda anlaştık." şeklinde konuştu.

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Rusya ve Ukrayna arasında "35'e 35 formülü" ile toplam 70 esir ve tutuklunun takasının yapıldığını hatırlatan Lavrov, "Takas Donbas sorunun çözümünün yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için iyi bir işarettir." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, esir ve tutuklu takasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Minsk anlaşmalarının uygulanması için bu durumdan yararlanmak gerekiyor. Normandiya formatında önümüzdeki günlerde Paris'te yeni bir zirve yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Suriye krizine değinerek, "Kuzey Afrika ve Sahel bölgesi, Suriye'den teröristler için kaçış noktası olabilir." ifadesini kullandı.
(AA/RÇ/HÖ)
 

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