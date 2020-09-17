Tahran İçin

Tahran, 17 Eylül 20 : Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ali Rıza Zali, başkentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ve can kayıplarında artış olduğunu ve üçüncü dalganın başladığını söyledi.
Devlet televizyonuna konuşan Zali, Tahran'da üçüncü dalganın başladığını ifade ederek başkentin genelinde daha ciddi önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
Tahran'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir noktayı teşkil ettiğini ifade eden Zali, "Sağlık alanında daha ciddi problemlerle karşılaşmamak için Tahran genelinde daha ciddi önlemlerin alınması gerekiyor." görüşlerini paylaştı.
Tahran içinde çok fazla gidiş-gelişin olduğunu kaydeden Zali, okulların yeniden açılması ve fabrikaların faaliyetlere başlaması nedeniyle toplu taşımaların daha fazla kullanılmasının da salgını yaygınlaştırdığını sözlerine ekledi.
(AA/AK/HÖ)