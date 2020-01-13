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Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen protestoda İngiltere Büyükelçiliğinin kapatılması istendi.

Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen protestoda İngiltere Büyükelçiliğinin kapatılması istendi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:43
Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde, Büyükelçi Rob Macaire'in önceki akşamki gösterilere katılması nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.
Eylemde, İran dini lideri Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade lehine, "Kahrolsun İngiltere", "Kahrolsun ABD" "İngiltere Büyükelçiliği Kapatılmalı ve elçi ülkeyi terk etmelidir" şeklinde sloganlar atıldı.
Gösteriye katılanlar ayrıca Azadi Meydanı'nda İran ordusu tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için toplanacaklarını açıklayanları da "fitneci" şeklinde nitelendirerek tehdit etti. 

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ABD Başkanı Donald Trump resimlerinin yakıldığı eylemde, güvenlik güçlerinin elçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. 
İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

 

Son Güncelleme: 13.01.2020 14:42
Anahtar Kelimeler:
Tahranda İngiltere Karşıtı Gösteri
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