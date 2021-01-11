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Tahran'da hava kirliliği riskli seviyede

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 153 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun tüm toplum kesimleri için riskli olduğu belirtildi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 09:45
Tahran'da hava kirliliği riskli seviyede
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Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinden yapılan açıklamada bugün başkentteki hava kirliliğinin kırmızı-riskli seviyede olduğu belirtildi.

Hava kirliliğinin başkentin bazı bölgelerinde 176 mikrograma çıktığı kaydedilirken, bireylerin akciğerlerine ve dokularına giren 2,5 mikrondan küçük partiküller nedeniyle özellikle akciğer ve kalp hastaları, yaşlılar ve çocuklara dışarı çıkmama çağrısı yapıldı.

Tahran Büyükşehir Belediyesi, yıllardır başkentteki hava kirliliği sorununu çözmek için bisiklet kullanımını teşvik, tek ve çift plaka uygulaması, yeni metro hatlarının hizmete sokulması, eski araçların trafikten men edilmesi ve fabrikaların şehir dışına çıkarılması gibi birçok proje geliştirdi.

Ancak şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğu gibi birçok etken nedeniyle kış mevsiminde her sene aynı manzaralar yaşanıyor.

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Hava kirliliği uyarısı yapılmıştı

İran Meteoroloji Kurumunden dün yapılan açıklamada, ülke genelinde Tahran'ın da aralarında yer aldığı 10 şehir için 14 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek hava kirliliği uyarısında bulunulmuştu.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran takviminde yeni yılın ilk günü olan 21 Mart'tan bu yana, Tahran'da hava 15 gün temiz, 182 gün kabul edilebilir-sağlıklı, 90 gün hassas gruplar için sağlıksız, 9 gün tüm gruplar için sağlıksız olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Tahranda Hava Kirliliği
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