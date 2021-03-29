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Süveyş Kanalı 6 günlük aradan sonra deniz trafiğine açıldı

Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 17:45
Süveyş Kanalı 6 günlük aradan sonra deniz trafiğine açıldı
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Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.
"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.
Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.
Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Rabi, 28 Mart’ta bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, Mısırlı ve Hollandalı ekiplerin gemiyi kurtarmak için 3 aşamalı hareket planı üzerinde durduğunu açıklamıştı. Rabi, ilk iki kurtarma planı ile ilgili herhangi bir bilgilendirmede bulunmazken üçüncü planın yüklerin boşaltılmasıyla gemiyi kurtarmak olduğunu belirtmişti.
Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının yüzde 80 başarılı olduğunu duyurmuştu.

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Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi konuyla ilgili bugün resmi (Twitter) hesabında paylaşımda bulunmuştu. Sisi, zorlu şartlara rağmen Mısırlıların gemiyi hareket ettirmeyi başardığını ifade ederek, kanalda durumun normal seyrine dönmeye başladığını kaydetmişti.
Karaya oturan geminin kurtarılması için Türkiye, ABD, Suudi Arabistan ve İtalya  Mısır yönetimine yardım teklifinde bulunmuştu.
MISIR VE DÜNYAYA GÜNLÜK MALİYETİ MİLYARLARCA DOLAR
Kanalın kapalı kaldığı her gün Mısır dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu. 
Mısır’a günlük yaklaşık zararı 12-14 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, The Ever Given’ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.
 

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Son Güncelleme: 29.03.2021 17:58
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