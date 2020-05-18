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Suudi Arabistan Ve Kuveyt\'te Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Arttı

KATAR VE BAHREYN\'DE VAKA SAYILARI YÜKSELDİ

18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:27
Suudi Arabistan Ve Kuveyt\'te Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Arttı
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KATAR VE BAHREYN'DE VAKA SAYILARI YÜKSELDİ

İstanbul, 18 Mayıs 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 320'ye, Kuveyt'te 118'e yükselirken, Katar ve Bahreyn'de vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamda, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 2 bin 593 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 320'ye, vaka sayısının da 57 bin 345'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 28 bin 748 olduğu aktarıldı.

KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 841 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 118'e, vaka sayısının da 15 bin 691'e çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 339'a ulaştığı bilgisi verildi.

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KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1365 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 33 bin 969'a çıktığı bildirilen açıklamada, 529 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla birlikte iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 899'a ulaştığı ifade edildi.

Katar Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 15 olduğunu duyurmuştu.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 200 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının  7 bin 156'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 19 artarak 2 bin 929'a yükseldiği bildirildi.

Bakanlık son olarak Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 olduğunu duyurmuştu.

(AA/AK/GÜL)

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