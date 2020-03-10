banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106325
ALTIN
327.045
DOLAR
6.1139
STERLİN
7.9969
EURO
6.9517
banner339
Pisi pisine gitti
Pisi pisine gitti
Seçim sonuçları ne olur!
Seçim sonuçları ne olur!
Bu seçimde entrika seçimi
Bu seçimde entrika seçimi
Denktaş’tan sonra ne değişti
Denktaş’tan sonra ne değişti

Suudi Arabistan, Türkiye Dahil 5 Ülkeye Seyahatleri Durdurdu

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA DAHA ÖNCE 9 ÜLKEYE UÇAK VE GEMİ SEFERLERİNİ ASKIYA ALAN RİYAD YÖNETİMİ, SEYAHATLERİ DURDURDUĞU ÜLKE SAYISINI ARTIRDI

Suudi Arabistan, Türkiye Dahil 5 Ülkeye Seyahatleri Durdurdu

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA DAHA ÖNCE 9 ÜLKEYE UÇAK VE GEMİ SEFERLERİNİ ASKIYA ALAN RİYAD YÖNETİMİ, SEYAHATLERİ DURDURDUĞU ÜLKE SAYISINI ARTIRDI

10 Mart 2020 Salı 08:13
Suudi Arabistan, Türkiye Dahil 5 Ülkeye Seyahatleri Durdurdu
banner337

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA DAHA ÖNCE 9 ÜLKEYE UÇAK VE GEMİ SEFERLERİNİ ASKIYA ALAN RİYAD YÖNETİMİ, SEYAHATLERİ DURDURDUĞU ÜLKE SAYISINI ARTIRDI

SUUDİ ARABİSTAN İSLAM İŞLERİ BAKANLIĞI DA CUMA HUTBELERİNİN 15 DAKİKA İLE SINIRLANDIRILMASINA KARAR VERDİ

Riyad, 10 Mart 20 (.): Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri çift yönlü şekilde durdurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede ikamet eden yabancıların; Umman, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye'ye çift yönlü seyahatlerinin durdurulması yönünde karar aldı. 

Kararda ayrıca bu ülkelerden gelenlerin ya da son 14 gün orada bulunanların da Suudi Arabistan'a girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Riyad yönetimi daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'la uçak ve gemi seferlerini askıya almıştı. Gerekli önlemler alınması koşuluyla tahliye, kargo ve ticaret seferlerinin bu kısıtlamanın dışında tutulduğu belirtilmişti. 

banner317
ÜLKEDEKİ CAMİLERDE ALINAN YENİ ÖNLEMLER

Öte yandan Suudi Arabistan İslam İşleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler aldığını duyurdu. 

SPA'nın haberine göre, Bakanlık, cuma hutbelerinin 15 dakika ile sınırlandırılması, her namaz vaktinde ezan ile kamet arasının 10 dakikaya düşürülmesi yönünde karar aldı.

Ayrıca camilerde; ramazan ayında itikafa kalınmaması, iftarların yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verildi.

Söz konusu kısıtlamaların, camide bulunanların sağlığının korunması, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında uygulandığı vurgulandı.

Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı. Ülkede virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında, ülke genelinde eğitime ara verilmesi, tüm camilerde dini ders ve Kur'an-ı Kerim ezberleme halkalarının askıya alınması, yer alıyor. Ayrıca ülkenin doğusundaki yoğun Şii nüfusuyla bilinen Katif kenti de karantinaya alınmıştı. 

(AA/TUĞ/ÖK)

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Otobüs Binaya Çarptı: 23 Ölü
Nijerya'da Otobüs Binaya Çarptı: 23 Ölü
Nijerya'da Çete Üyelerinin Bir Köye Düzenlediği Silahlı Saldırıda 8 Kişiöldü
Nijerya'da Çete Üyelerinin Bir Köye Düzenlediği Silahlı Saldırıda 8 Kişiöldü
İran'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 33'e Yükseldi
İran'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 33'e Yükseldi
Tunus, Kovid-19 Nedeniyle İtalya'yla Vapur Seferlerini Durdurdu
Tunus, Kovid-19 Nedeniyle İtalya'yla Vapur Seferlerini Durdurdu
Mısır Ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artıyor
Mısır Ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artıyor
Kuveyt Koronavirüse Karşı Önlemleri Artırıyor
Kuveyt Koronavirüse Karşı Önlemleri Artırıyor
İsrail, Ülkeye Gelenlerden 2 Hafta Karantinada Kalmalarını İsteyecek
İsrail, Ülkeye Gelenlerden 2 Hafta Karantinada Kalmalarını İsteyecek
DSÖ: “Pandemi tehdidi çok gerçek oldu“
DSÖ: “Pandemi tehdidi çok gerçek oldu“
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli “kırmızı bölge“ ilan edildi
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli “kırmızı bölge“ ilan edildi
İran ilk kez bir şehri karantinaya aldı
İran ilk kez bir şehri karantinaya aldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim