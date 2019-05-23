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Suudi Arabistan\'ın İslam Alimlerini İdam Edeceği İddiası

HAMAS\'IN SİYASİ BÜRO ÜYESİ MUSA EBU MERZUK, SUUDİ ARABİSTAN\'IN RAMAZAN SONRASINDA 3 ÖNDE GELEN DİN ADAMINI İDAM ETMEYE HAZIRLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Suudi Arabistan\'ın İslam Alimlerini İdam Edeceği İddiası

HAMAS\'IN SİYASİ BÜRO ÜYESİ MUSA EBU MERZUK, SUUDİ ARABİSTAN\'IN RAMAZAN SONRASINDA 3 ÖNDE GELEN DİN ADAMINI İDAM ETMEYE HAZIRLANDIĞINI İDDİA ETTİ

23 Mayıs 2019 Perşembe 06:27
Suudi Arabistan\'ın İslam Alimlerini İdam Edeceği İddiası

HAMAS'IN SİYASİ BÜRO ÜYESİ MUSA EBU MERZUK, SUUDİ ARABİSTAN'IN RAMAZAN SONRASINDA 3 ÖNDE GELEN DİN ADAMINI İDAM ETMEYE HAZIRLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Gazze, 23 Mayıs 19 (.): Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, Suudi Arabistan'ın Ramazan ayı sonunda 3 önde gelen din adamını idam etmeye hazırlandığını iddia etti.

Ebu Merzuk, Twitter hesabından yaptığı ve 2 Suudi yetkiliye dayandırdığı açıklamasında, Suudi Arabistan'da 2017 yılında tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri'nin Ramazandan sonra idam edileceğini ifade etti.

Ebu Merzuk, bu kişilerin kanının akıtılmasından Suudi yöneticiler, bu hükmü verenler, hakimler ve hükmü duyup bu kişilere yardım etmeyen herkesin sorumlu olduğunu kaydetti.

Öte yandan Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" isimli Twitter hesabında, "Din adamlarının idam edilmesi suçtur" şeklinde hashtag oluşturuldu. 

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Söz konusu Twitter hesabında, Suudi Arabistan makamlarına tüm düşünce mahkumlarının serbest bırakılması, akademisyen, din adamı ve aktivistlere yönelik tüm adil olmayan yargılamaların durdurulması çağrısı yapıldı. 

Twitter hesabında, idamın düşüncelerini ifade edenlere değil suç işleyenlere yönelik olduğu, Avde, Karni ve Ömeri'nin geniş kitlelere hitap eden şahsiyetler olduğu için Suudi makamlar tarafından tutuklandığına işaret edildi. 

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesi dün, iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı haberde, 2017 yılında tutuklanan Avde, Karni ve Ömeri'nin Ramazan sonrasında idam cezasına çarptırılacağını iddia etmişti.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye, yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatıyla iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistan'da geçen ay "terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak" suçlamasıyla çoğunluğu Şii 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.

(AA/TUĞ/GÜL)

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