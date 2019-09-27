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Suudi Arabistan\'dan Turizm Açılımı…

Riyad, 27 Eylül 19 : Suudi Arabistan tarihinde ilk kez turist vizesi vereceğini açıkladı. Riyad böylelikle turizmden de gelir sağlamayı hedefliyor. Suudi Arabistan daha önce sadece hac ve iş için gidenlere vize veriyordu.

Suudi Arabistan\'dan Turizm Açılımı…

Riyad, 27 Eylül 19 : Suudi Arabistan tarihinde ilk kez turist vizesi vereceğini açıkladı. Riyad böylelikle turizmden de gelir sağlamayı hedefliyor. Suudi Arabistan daha önce sadece hac ve iş için gidenlere vize veriyordu.

27 Eylül 2019 Cuma 13:49
Suudi Arabistan\'dan Turizm Açılımı…

Riyad, 27 Eylül 19 : Suudi Arabistan tarihinde ilk kez turist vizesi vereceğini açıkladı. Riyad böylelikle turizmden de gelir sağlamayı hedefliyor. Suudi Arabistan daha önce sadece hac ve iş için gidenlere vize veriyordu.

Suudi Arabistan Krallığı, ülkeyi turizme açmak için turist vizesi vermeye başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi Başkanı Ahmed el Hatip, Riyad'da yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ı uluslararası turistlere açmak, ülkemiz için tarihi bir an” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, bugüne kadar sadece hac ve umre ile iş için ülkeye gitmek isteyenlere vize veriyordu.

Kısa bir süre önce spor ve kültürel etkinlikler için ülkeye gitmek isteyenlere de vize verilmeye başlanmıştı. El Hatip, 49 ülke vatandaşının turist vizesi için online başvuru yapabileceğini söyledi. Turist vizesi uygulamasının cumartesi günü başlaması öngörülüyor. Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan seyahatlerinde vize alması gerekiyor.

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Turizm ve Ulusal Miras Komitesi Başkanı el Hatip, ülkeye gelecek turistlerin "Suudi Arabistan'ın hazinelerini görünce şaşıracağını” belirterek, canlı bir kültüre ve "nefes kesen” bir doğaya sahip ülkede UNESCO Kültür Mirası arasında bulunan toplam beş tarihi eser ve doğal alan bulunduğunu söyledi.

Kadın turistlere yönelik kıyafetlerde daha esnek kuralların geçerli olacağını da sözlerine ekleyen el Hatip, kadın turistlerin geleneksel siyah çarşaf giymek zorunda olmadığını, "uygun bir kıyafetin yeterli” olacağını ifade etti. Ancak alkollü içki tüketiminin yasak olacağına işaret etti.

61 MİLYAR EURO YATIRIM PLANLANIYOR

Sadece petrol gelirine bağımlı olan Suudi Arabistan, ülkeyi turizme açarak gelir kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor. Ülkenin turizme açılması, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkede ekonomik ve toplumsal alanda reformlar öngören 2030 vizyonunun bir parçası. Halen gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünü oluşturan turizm gelirinin oranının 2030'a kadar yüzde 10'a yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca 2030'a kadar yerli ve yabancı turistlerin sayısının yılda 100 milyona yükseltilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

El Hatip, ülkeyi turizme açma planlarının hayata geçirilmesi için inşa edilecek tesislere yaklaşık 61 milyar Euro yatırım yapılacağını da açıkladı. Kızıldeniz kıyısında ve adalarla lüks plajların oluşturulması planlanıyor.

Riyad'ın ülkeyi turizme açma planları ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere yol açıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl ülkenin İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürülmesi uluslararası düzeyde tepkiyle karşılanmıştı.

(DW/RU/YIL)

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