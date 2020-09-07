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Suudi Arabistan\'da Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Davada 8 Kişiye Hapis Cezası Verildi

BAŞSAVCILIK, SANIKLARIN KİMLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞMADI

07 Eylül 2020 Pazartesi 19:03
Suudi Arabistan\'da Cemal Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Davada 8 Kişiye Hapis Cezası Verildi
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BAŞSAVCILIK, SANIKLARIN KİMLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞMADI

Riyad, 7 Eylül 20 : Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, 2 kişiye de 7'şer yıl hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Başsavcılık, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurdu.

Buna göre, Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5'ine 20'şer, 1'ine 10, diğer 2'sine 7'şer yıl hapis cezası verdi.

Açıklamada, maktulun yakınlarının kendi şahsi dava haklarından feragat etmesiyle birlikte şahsi, söz konusu hükümle birlikte de kamu dava dosyasının kapanmış olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan makamları, böylece daha önce idam cezası verdiği, 5 kişinin hükmünü hapis cezasıyla hafifletmiş oldu.

Öte yandan Başsavcılık, sanıkların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşmadı.

SUUD YARGISI, CİNAYETİN KİLİT İSİMLERİNDEN SONRA İDAMLARI HAFİFLETTİ

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, 23 Aralık 2019'da Kaşıkçı davasının tamamlandığını açıklamıştı.

Davada yargılanan 11 sanıktan 5 kişinin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini aktaran Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, sanıkların aldığı cezaya ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını aktarmıştı.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını ifade eden Şelan, Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini kaydetmişti.

Vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, 22 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına yaptığı açıklamada, babaları Cemal Kaşıkçı'nın katillerini bağışladıklarını belirtmişti.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında düzenlenen iddianame sonucu kamu davası sürüyor.

BM RAPORU: ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE CİNAYETTEN SUUDİ ARABİSTAN SORUMLUDUR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilen raporda, "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli." ifadeleri kullanılmıştı.

(AA/AK/GÜL)

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