Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101096
ALTIN
222.597
DOLAR
5.2994
STERLİN
6.7797
EURO
5.9671
Geçitkale Trafo Merkezi’ne düşen yıldırım 28 köyü elektriksiz bıraktı
28 KÖY ELEKTRİKSİZ
Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü…
GEÇİTKALE ELEKTRİK SANTRALİ’NE YILDIRIM DÜŞTÜ
Polisten Karpaz bölgesinde şiddetli dolu ve buzlanma uyarısı
POLİSTEN UYARI
Dolu yağışından dolayı Çayırova- Pamuklu anayolunda görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına düştü
POLİSTEN DOLU UYARISI
banner282

Suudi Arabistan, Ab\'nin Kararını Esefle Karşıladı

İstanbul, 14 Şubat 19 (.): Suudi Arabistan, Avrupa Birliği\'nin (AB) kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alması karşısında üzüntü duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan, Ab\'nin Kararını Esefle Karşıladı

İstanbul, 14 Şubat 19 (.): Suudi Arabistan, Avrupa Birliği\'nin (AB) kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alması karşısında üzüntü duyduğunu belirtti.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:28
Suudi Arabistan, Ab\'nin Kararını Esefle Karşıladı

İstanbul, 14 Şubat 19 (.): Suudi Arabistan, Avrupa Birliği\'nin (AB) kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alması karşısında üzüntü duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan\'ın resmi haber sitesi SPA\'da yer alan habere göre, Riyad yönetimi, AB\'nin söz konusu kararının ardından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan\'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin pek çok yasa ve prosedürü, bu tür suçlarla ilgili riskleri azaltmak adına onaylamış olmasına rağmen AB\'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alması karşısında üzüntü duyduğunu savundu.  

Riyad yönetimi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı kapsamında gösterilen küresel çalışmalara güçlü bağlılığını yineleyerek, bu konuda uluslararası düzeyde ortakları ve müttefikleriyle iş birliği yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ\'le mücadele eden uluslararası koalisyonun temel ortağı olan Suudi Arabistan\'ın, ABD ve İtalya ile birlikte teröre finans sağlanmasıyla mücadele eden gruba liderlik ettiği hatırlatılarak, Riyad yönetiminin, geçtiğimiz yıllarda, kara para aklama, terörizmin finansmanıyla mücadele ve bunlarla ilgili risklerin azaltılmasını amaçlayan bir dizi yasayla birlikte prosedürü onayladığı ve uyguladığına dikkati çekildi.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu\'nun (FATF) Eylül 2018 raporunda Suudi Arabistan\'ın grubun tavsiyelerine olan bağlılığına yönelik memnuniyetine işaret edildi. 

MALİYE BAKANINDAN ZİYARET DAVETİ

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ise kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele konularındaki bağlılığının ülkesinin stratejik öncelikleri arasında olduğunu aktararak, bu hedefe ulaşmak için düzenleyici ve yasal çerçeveyi geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

AB\'nin söz konusu kararının uygulamadan önce Avrupa Parlamentosu\'nun oylama aşamasından geçeceğine dikkati çeken Cedan, Avrupa Komisyonu yetkililerini ve Avrupa Parlamentosu üyelerini, Suudi Arabistan\'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında sarf ettiği uluslararası, bölgesel ve yerel düzeydeki girişimlerle birlikte devam eden çabalarını müşahede etmek için ülkesine davet etti.

Cedan, ülkesinin Avrupa Komisyonu yetkilileriyle iletişim halinde olacağını kaydederek, uluslararası ve bölgesel düzeyde kara para aklama ve terörle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için Avrupa Birliği\'ndeki ortaklarıyla yapıcı bir diyaloğu beklediğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN\'IN KARA LİSTEYE ALINMASI

AB Komisyonu dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan\'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldığını duyurmuştu.

Söz konusu listede Suudi Arabistan\'ın yanı sıra, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer alıyor.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

(AA/RU/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd Temsilciler Meclisi, Abd'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği Kesmesini Öngören Yasa Tasarısını Kabul Etti
Abd Temsilciler Meclisi, Abd'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği Kesmesini Öngören Yasa Tasarısını Kabul Etti
Ab Telif Hakkı Düzenlemesinde Uzlaştı
Ab Telif Hakkı Düzenlemesinde Uzlaştı
Çin Ve Abd Ticari Müzakereleri Pekin'de Başladı
Çin Ve Abd Ticari Müzakereleri Pekin'de Başladı
Boko Haram Nijerya'da Seçim Konvoyuna Saldırdı…5 Kişi Öldü
Boko Haram Nijerya'da Seçim Konvoyuna Saldırdı…5 Kişi Öldü
Cezayir, Fransa'dan Çöldeki
Cezayir, Fransa'dan Çöldeki "nükleer Atıklarını" Toplamasını İstedi
Abd, Venezuela Konusunda Tüm Seçenekleri Değerlendiriyor
Abd, Venezuela Konusunda Tüm Seçenekleri Değerlendiriyor
Liberya’da Maden Ocağında Göçük
Liberya’da Maden Ocağında Göçük
Abd'deki Kiliselerde Cinsel Taciz Vakaları
Abd'deki Kiliselerde Cinsel Taciz Vakaları
Suudi Arabistan Lübnan'a Seyahat Uyarısını Kaldırıyor
Suudi Arabistan Lübnan'a Seyahat Uyarısını Kaldırıyor
Avrupa'da 3 Suriyeli insanlık suçu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı
Avrupa'da 3 Suriyeli insanlık suçu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim