Suudi diplomatı öldüren Bangladeşli çete lideri idam edildi

Bangladeş’te Suudi diplomatı öldüren çete liderinin başkent Dakka yakınlarındaki bir hapishanede idam edildiği duyuruldu.

Hapishane yetkilisi Şahjahan Ahmet, "Dakka mahkemesinin kararı gereğince mahkumun Pazartesi günü idam edildiğini" açıkladı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Bangladeş yargıtayı, cinayetin baş sorumlusu olarak yargılanan 30 yaşındaki çete lideri Seyfülislam'ın idam cezasını onaylamıştı.

Suudi diplomat neden öldürülmüştü?

2012 yılında Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde ikinci katip olarak görev yapan 45 yaşındaki Halef el Ali, kendisini soymak isteyen bir grubun silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Dünyada en çok idam cezasının uygulandığı ülkelerden Suudi Arabistan'da, Bangladeşli göçmenlerin hırsızlık gibi suçlardan en ağır cezalara mahkum edilmesi Dakka ile ilişkilerin gerilmesinde rol oynuyor. Yaklaşık 2 milyon Bangladeş vatandaşı Suudi Arabistan'da göçmen işçi sıfatıyla bulunuyor. Ayrıca dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Bangladeş için Riyad yönetiminin yatırımları büyük önem arz ediyor. Dakka yönetimi birçok kez Suudi Arabistan ile ilişkilerini iyi tutmak istediğini ifade etmişti.