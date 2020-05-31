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Suudi Arabistanlı Milletvekilinin kadınların velilerinin izni olmadan evlenebilme talebi reddedildi

Suudi Arabistan Şura Meclisi, milletvekili İkbal Derenderi'nin kadınların velilerinin izni olmadan evlenebilmeleri yönündeki talebini reddetti.

31 Mayıs 2020 Pazar 10:54
Suudi Arabistanlı Milletvekilinin kadınların velilerinin izni olmadan evlenebilme talebi reddedildi
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Riyad Gazetesi'nin haberine göre, Şura Meclisi Yargı Komisyonu, nikahta velinin izni olmasını şart koşan dini metinlerle çeliştiği için Derenderi'nin talebini kabul etmedi. Komisyon ayrıca, Suudi Arabistan örf ve adetlerine göre nikahta velinin izninin zorunlu olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan merkezli Sebk (Sabq) Gazetesi ise Derenderi'nin talebinde ısrar ettiğini ve komisyonun reddinin ardından konuyla ilgili başka bir öneri sunacağını açıkladığını yazdı.

Derenderi'nin talebi, evlilik yaşına gelmiş kadınların velilerinin izni olmaksızın nikahlanabilmelerini sağlayacak kararlar alınmasını öngörüyor.

Suudi Arabistan'da 1979'da kabul edilen velayet sistemi, kadınların evlenme, seyahat etme ve ev kiralama ya da dava açma gibi bazı işlemlerde baba, erkek kardeş ya da bir erkek akrabadan izin alınmasını şart koşuyor.

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SUUDİ ARABİSTAN'IN SOSYAL AÇILIM PROGRAMI

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

Daha önce birçok alanda kısıtlanan kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Bu program kapsamında ayrıca ülkede sinema salonları açılmış, opera gösterisi ve caz festivali düzenlenmişti.

Son Güncelleme: 31.05.2020 11:26
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Evlilik
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