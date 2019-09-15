banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103072
ALTIN
272.126
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1126
EURO
6.2796
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT'TA HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kış mesaisi yarın başlıyor
KIŞ MESAİSİ YARIN..
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Suudi Arabistan'da Petrol Üretimi Geçici Olarak Durduruldu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, dün milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan'da Petrol Üretimi Geçici Olarak Durduruldu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, dün milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

15 Eylül 2019 Pazar 06:55
Suudi Arabistan'da Petrol Üretimi Geçici Olarak Durduruldu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, dün milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Enerji Bakanı bin Selman Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Saudi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını ifade etti.  

banner317
Bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5,7 milyon varil (şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'si) ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetti.

Bin Selman ayrıca, söz konusu saldırının, günlük yaklaşık 2 milyar varil fit küp ilişkili petrol gazı (APG) üretiminin de durmasına neden olduğunu ve bunun etan ve diğer doğal gaz türlerinin tedariğinin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını aktardı. 

Saldırı nedeniyle iç piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını belirten bin Selman, şirketin meydana gelen hasarı tespit çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.
 

Son Güncelleme: 15.09.2019 10:11
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Petrol üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pompeo, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı
Pompeo, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı
Evren sandığımızdan 2 milyar yıl daha genç olabilir
Evren sandığımızdan 2 milyar yıl daha genç olabilir
22 yıl önce kaybolan adamın cesedi Google Earth sayesinde bulundu
22 yıl önce kaybolan adamın cesedi Google Earth sayesinde bulundu
ABD’de kan donduran olay: Genç kadın bebeğini doğurup bahçeye gömdü ve suçsuz bulundu
ABD’de kan donduran olay: Genç kadın bebeğini doğurup bahçeye gömdü ve suçsuz bulundu
Ünlü isim Playboy'a soyundu!
Ünlü isim Playboy'a soyundu!
Yıllar sonra gelen itiraf! '15 yaşındayken tecavüze uğradım'
Yıllar sonra gelen itiraf! '15 yaşındayken tecavüze uğradım'
Japonya’da 100 yaş üstü nüfus rekor kırdı
Japonya’da 100 yaş üstü nüfus rekor kırdı
Cıa Soğuk Savaş Döneminde Hayvanları Gizli Görevler İçin Eğitmiş
Cıa Soğuk Savaş Döneminde Hayvanları Gizli Görevler İçin Eğitmiş
Nato Heyeti Gürcistan'da
Nato Heyeti Gürcistan'da
Hindistan'ın Ay Modülüyle Bağlantı Kurabilmesi İçin 1 Haftası Kaldı
Hindistan'ın Ay Modülüyle Bağlantı Kurabilmesi İçin 1 Haftası Kaldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim