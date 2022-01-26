banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor
İtirazlar değerlendiriliyor!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı
banner404

Suudi Arabistan ile Irak elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak

Suudi Arabistan ile Irak arasında iki ülkenin elektrik şebekelerini birbirine bağlamak için bir mutabakat zaptı imzalandı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:35
Suudi Arabistan ile Irak elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, mutabakat zaptı Suudi Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Irak Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Hamid el-Gazi'nin katılımıyla imzalandı.

Elektrik bağlantısı mutabakatı, Suudi Arabistan-Irak İkili İş Forumu faaliyetleri kapsamında imzalandı.

banner341
Suudi Enerji Bakanı bin Selman, Irak ile elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasının elektrik ticareti için bölgesel bir pazar inşasını güçlendireceğini söyledi.

Hamid el-Gazi ise Suudi Arabistan ile elektrik bağlantısının Irak'ın elektrik ihtiyacını karşılayacağını kaydetti. 

Suudi Arabistan, büyük bir elektrik enerjisi eksikliğiyle boğuşan Irak'tan önce aralarında Mısır'ın da bulunduğu bölge ülkeleriyle elektrik bağlantısı anlaşması imzalamıştı.

Irak, 19 ila 21 bin megavat arasında elektrik enerjisi üretirken, ülkenin gerçek ihtiyacı 30 bin megavatı aşıyor. Enerji eksikliği Irak'ta sıkça elektrik kesintilerine yol açarken, bu durum Irak halkı tarafından da protesto ediliyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB ortak klinik araştırma veri tabanı oluşturdu
AB ortak klinik araştırma veri tabanı oluşturdu
BioNTech/Pfizer'dan Omicron'a özel aşı: Denemeler başladı
BioNTech/Pfizer'dan Omicron'a özel aşı: Denemeler başladı
DSÖ Genel Direktörü seçimi Mayıs'ta yapılıyor
DSÖ Genel Direktörü seçimi Mayıs'ta yapılıyor
AB'den Rusya'ya karşı ABD ile güçlü birlik mesajı
AB'den Rusya'ya karşı ABD ile güçlü birlik mesajı
Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
Avrupa'da doğalgaz fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimiyle yeniden yükseldi
Avrupa'da doğalgaz fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimiyle yeniden yükseldi
Burkina Faso Cumhurbaşkanı istifa etti
Burkina Faso Cumhurbaşkanı istifa etti
BM, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı
BM, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı
Burkina Faso'da asker yönetime el koydu
Burkina Faso'da asker yönetime el koydu
Yunanistan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yunanistan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim