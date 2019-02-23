Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307
Karaağaç - Esentepe Anayolu trafik akışına kapatıldı
KARAAĞAÇ - ESENTEPE ANAYOLU TRAFİK...
Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Süt üreticileri bir ilki gerçekleştirerek süt ürünleri fabrikası kurdu
SÜT ÜRÜNLERİ FABRİKASI KURULDU
4 araç trafikten men edildi
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
banner282

Suudi Arabistan'dan Çin'e Uygur toplama kampı desteği

Suudi Arabistan'dan Çin'e Uygur toplama kampı desteği

23 Şubat 2019 Cumartesi 20:55
Suudi Arabistan'dan Çin'e Uygur toplama kampı desteği

Çin'i ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Pekin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve milyonlarca Uygur Türkünü asimilasyona tabi tuttuğu toplama kamplarını desteklediklerini söyledi.

Asya turu kapsamında Çin'e gelen, Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başkan Yardımcısı Han Cıng ile görüşmeler gerçekleştiren ve bu ülke ile 28 milyar dolarlık ticari anlaşmalara imza atan Suudi Veliaht Prens, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarını koruma çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi ile Büyük Halk Salonu'nda görüşen Muhammed Bin Selman, "Çin'in, ulusal güvenliği korumak için terörle ve aşırıcılıkla mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyor ve destekliyoruz. Çin ile iş birliğini güçlendirmeye de hazırız. Dışarıdan Çin'in içişlerine müdahale edilmesine karşı çıkıyoruz. Çin, ulusal güvenliği için terörle mücadele ve aşırılık karşıtı çalışmaları yürütme hakkına sahiptir." diye konuştu.

Bin Selman'ın açıklamalarını manşetine taşıyan Newsweek, Suudi Veliaht Prens'in sözlerini, "Bin Selman, Pekin ziyaretinde Çin'in Müslümanlar için kullandığı toplama kamplarını savundu." ifadeleriyle okurlarına duyurdu.

Dergi ayrıca, ziyareti, "Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi nedeniyle Batılı ülkelerin hedefinde olan Suudi Prens Muhammed'in Çin ziyaretini yeni müttefikler oluşturma çabası" olarak yorumladı.

Suudi Prens'in Doğu Türkistan'daki kamplarla uluslararası toplumun eleştirilerinin odağında olan Pekin'e 'terörle mücadelede' saygı ve destek sunması, uluslararası basında "Riyad, Müslümanlar için kurulan toplama kamplarını savunuyor." şeklinde yorumlandı.

Ekonomik ilişkileri güçlendiren Çin ile Suudi Arabistan, 2018'de 63 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdi.Resmi verilere göre, 2017'de iki ülke arasında toplam 46 milyar dolarlık iş hacmi gerçekleşti. Bin Selman, iki ülke arasında karşılıklı ticaretin yüzde 34 arttığını dile getirdi. Çin yüzde 12,1'le Suudi Arabistan'ın en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında yer alıyor.

Uygur Türkleri, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Pekin ziyareti öncesi, Prens'ten, toplama kamplarını kapatması için Çin yönetimine çağrıda bulunmasını istemişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Pekin ziyareti sırasında bir ilke daha imza atıldı.Suudi Arabistan'da tüm eğitim kademelerinde Çincenin ders olarak müfredata alınmasına karar verildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, iki halk arasındaki ticari ve kültürel bağların güçlenmesine ve ülkedeki kültürel çeşitliliğin geliştirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Çin, 1949'dan bu yana hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarında milyonlarca Uygur Türkünü alıkoyuyor.

Aile üyelerinden haber alamadıklarını dile getiren diasporadaki Uygurlar, Çin'in 3 ila 5 milyon arasında Uygur Türkünü, bu kamplarda asimilasyona tabi tuttuğunu ifade ediyor.

Ayrıca Doğu Türkistanlılar, Çin'in dünyaya, 'mesleki eğitim merkezi' olarak lanse ettiği toplama kamplarına alınan Uygur sanatçı, entelektüel ve üniversite hocalarına ne gibi mesleki eğitim verildiğini bilmek istediklerini kaydediyor.

Anahtar Kelimeler:
Uygur Toplama Kampı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moldova'da seçim: Rusya mı, AB ve NATO mu kazanacak?
Moldova'da seçim: Rusya mı, AB ve NATO mu kazanacak?
ABD'den Türkiye'ye Gezi davası tepkisi: Keyfi tutuklamalara son verin
ABD'den Türkiye'ye Gezi davası tepkisi: Keyfi tutuklamalara son verin
Kolombiya sınırındaki göstericilere biber gazlı müdahale
Kolombiya sınırındaki göstericilere biber gazlı müdahale
Kocasıyla yasak aşk yaşayan kadına dakikalarca işkence ederek öldürdü
Kocasıyla yasak aşk yaşayan kadına dakikalarca işkence ederek öldürdü
Kuzey İrlanda dik tasarımlı plastik banknotları piyasaya sürüyor
Kuzey İrlanda dik tasarımlı plastik banknotları piyasaya sürüyor
Nike'ın bağcığını kendi bağlayan ayakkabısı sorun çıkardı
Nike'ın bağcığını kendi bağlayan ayakkabısı sorun çıkardı
Bari'de bisiklet kullanana 250 Euro'ya kadar teşvik
Bari'de bisiklet kullanana 250 Euro'ya kadar teşvik
Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20 ölü, 30 yaralı
Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20 ölü, 30 yaralı
Nijeryalılar yeni devlet başkanı için oy kullandı
Nijeryalılar yeni devlet başkanı için oy kullandı
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim