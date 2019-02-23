Suudi Arabistan'dan Çin'e Uygur toplama kampı desteği

Çin'i ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Pekin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve milyonlarca Uygur Türkünü asimilasyona tabi tuttuğu toplama kamplarını desteklediklerini söyledi.

Asya turu kapsamında Çin'e gelen, Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başkan Yardımcısı Han Cıng ile görüşmeler gerçekleştiren ve bu ülke ile 28 milyar dolarlık ticari anlaşmalara imza atan Suudi Veliaht Prens, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarını koruma çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi ile Büyük Halk Salonu'nda görüşen Muhammed Bin Selman, "Çin'in, ulusal güvenliği korumak için terörle ve aşırıcılıkla mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyor ve destekliyoruz. Çin ile iş birliğini güçlendirmeye de hazırız. Dışarıdan Çin'in içişlerine müdahale edilmesine karşı çıkıyoruz. Çin, ulusal güvenliği için terörle mücadele ve aşırılık karşıtı çalışmaları yürütme hakkına sahiptir." diye konuştu.

Bin Selman'ın açıklamalarını manşetine taşıyan Newsweek, Suudi Veliaht Prens'in sözlerini, "Bin Selman, Pekin ziyaretinde Çin'in Müslümanlar için kullandığı toplama kamplarını savundu." ifadeleriyle okurlarına duyurdu.

Dergi ayrıca, ziyareti, "Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi nedeniyle Batılı ülkelerin hedefinde olan Suudi Prens Muhammed'in Çin ziyaretini yeni müttefikler oluşturma çabası" olarak yorumladı.

Suudi Prens'in Doğu Türkistan'daki kamplarla uluslararası toplumun eleştirilerinin odağında olan Pekin'e 'terörle mücadelede' saygı ve destek sunması, uluslararası basında "Riyad, Müslümanlar için kurulan toplama kamplarını savunuyor." şeklinde yorumlandı.

Ekonomik ilişkileri güçlendiren Çin ile Suudi Arabistan, 2018'de 63 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdi.Resmi verilere göre, 2017'de iki ülke arasında toplam 46 milyar dolarlık iş hacmi gerçekleşti. Bin Selman, iki ülke arasında karşılıklı ticaretin yüzde 34 arttığını dile getirdi. Çin yüzde 12,1'le Suudi Arabistan'ın en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında yer alıyor.

Uygur Türkleri, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Pekin ziyareti öncesi, Prens'ten, toplama kamplarını kapatması için Çin yönetimine çağrıda bulunmasını istemişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Pekin ziyareti sırasında bir ilke daha imza atıldı.Suudi Arabistan'da tüm eğitim kademelerinde Çincenin ders olarak müfredata alınmasına karar verildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, iki halk arasındaki ticari ve kültürel bağların güçlenmesine ve ülkedeki kültürel çeşitliliğin geliştirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Çin, 1949'dan bu yana hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarında milyonlarca Uygur Türkünü alıkoyuyor.

Aile üyelerinden haber alamadıklarını dile getiren diasporadaki Uygurlar, Çin'in 3 ila 5 milyon arasında Uygur Türkünü, bu kamplarda asimilasyona tabi tuttuğunu ifade ediyor.

Ayrıca Doğu Türkistanlılar, Çin'in dünyaya, 'mesleki eğitim merkezi' olarak lanse ettiği toplama kamplarına alınan Uygur sanatçı, entelektüel ve üniversite hocalarına ne gibi mesleki eğitim verildiğini bilmek istediklerini kaydediyor.