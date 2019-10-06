banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0288
EURO
6.2504
Özersay: “Mitsotakis oldu-bitti arıyorsa doğru yere baksın"
ÖZERSAY'DAN MİTSOTAKİS'E TEPKİ
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da kundaklama: 3 tutuklu!
GAZİMAĞUSA’DA KUNDAKLAMA
Cep tefonu hırsızlığı
CEP TEFONU HIRSIZLIĞI

Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara otelde kalma izni

Suudi Arabistan'a gelen yabancı uyruklu kadınlar, yeni düzenlemeyle, yanlarında eşleri ya da yakınlarından biri olmaksızın otellerde kalabilecek.  

Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara otelde kalma izni

Suudi Arabistan'a gelen yabancı uyruklu kadınlar, yeni düzenlemeyle, yanlarında eşleri ya da yakınlarından biri olmaksızın otellerde kalabilecek.  

06 Ekim 2019 Pazar 07:54
Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara otelde kalma izni

Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinin haberinde, Turizm Kurumunun aldığı karara göre, Suudi Arabistan'da yabancı kadınlar, beraberlerinde eş ya da yakını olmaksızın otellerde ikamet edebilecek. 
Yabancı kadınlar, pasaportlarını göstererek veya kendi kimliği olmaksızın yakınlarının refakatinde ve onların bilgileriyle otellerde kalabilecek.
Otelde kalabilmeleri için yabancı kadınlardan daha önce istenen aile belgesi şartı kaldırıldı.

banner317
Suudi Arabistan, petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirme yoluna giderken turizm alanında ülkenin imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Bu yönde geçen ay sonunda aldığı kararla, 49 ülkenin vatandaşlarına turizm vizesi alma imkanı tanımıştı. Buna göre Avrupa'dan 38 ülkeye ek olarak ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Kazakistan, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Brunei vatandaşlarına turizm vizesi verilecek.

 

Son Güncelleme: 06.10.2019 11:20
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yeni DüzenlemelerSuudi Arabistan Modernleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UNAMI Başkanı: "Gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulmalı"
UNAMI Başkanı: "Gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulmalı"
Kuzey Kore İle Abd Nükleer Görüşmeleri İsveç'te Başladı
Kuzey Kore İle Abd Nükleer Görüşmeleri İsveç'te Başladı
Hong Kong'ta protestolar sürüyor
Hong Kong'ta protestolar sürüyor
Çin uzaya yer gözlem uydusu fırlattı
Çin uzaya yer gözlem uydusu fırlattı
Microsoft'tan İran uyarısı
Microsoft'tan İran uyarısı
Endonezya'da Geçen Ay 924 Deprem Meydana Geldi
Endonezya'da Geçen Ay 924 Deprem Meydana Geldi
Bağdat'ta Göstericilere Müdahale: 1 Ölü, Onlarca Yaralı
Bağdat'ta Göstericilere Müdahale: 1 Ölü, Onlarca Yaralı
Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü
Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası 344 yaşında öldü
Çin’de 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfi
Çin’de 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfi
ABD'nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması
ABD'nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim