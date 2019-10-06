Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara otelde kalma izni

Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinin haberinde, Turizm Kurumunun aldığı karara göre, Suudi Arabistan'da yabancı kadınlar, beraberlerinde eş ya da yakını olmaksızın otellerde ikamet edebilecek.
Yabancı kadınlar, pasaportlarını göstererek veya kendi kimliği olmaksızın yakınlarının refakatinde ve onların bilgileriyle otellerde kalabilecek.
Otelde kalabilmeleri için yabancı kadınlardan daha önce istenen aile belgesi şartı kaldırıldı.
Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinin haberinde, Turizm Kurumunun aldığı karara göre, Suudi Arabistan'da yabancı kadınlar, beraberlerinde eş ya da yakını olmaksızın otellerde ikamet edebilecek.