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Suudi Arabistan'da Umre Ziyaretleri 4 Ekim'den Sonra Kademeli Olarak Başlatılacak

1 KASIM'DAN İTİBAREN İSE YURT İÇİ İLE YURT DIŞINDAN UMRE VE İBADET İÇİN GELENLER KABUL EDİLMEYE BAŞLANACAK

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:46
Suudi Arabistan'da Umre Ziyaretleri 4 Ekim'den Sonra Kademeli Olarak Başlatılacak
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Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini açıkladı.

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Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

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Son Güncelleme: 23.09.2020 09:57
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Suudi Arabistan
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